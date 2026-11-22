Plus de 3 millions d’emplois à créer, 10 gigawatts d’électricité à produire, des routes à construire et des ports en eau profonde à développer. Les ambitions du programme Simandou 2040 sont considérables. Mais pour le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement durable, Ismaël Nabé, l’enjeu est désormais de passer des engagements aux réalisations. Il annonce une accélération de la mise en œuvre des projets dès 2027, qu’il présente comme une année d’action.

À l’issue de la 13e réunion du Comité stratégique de Simandou, tenue ce vendredi 20 novembre 2026, le ministre a insisté sur la nécessité de donner une suite concrète aux engagements pris lors du Simandou Mining Summit. Il s’agit, selon lui, de préserver la dynamique engagée et surtout de faire avancer les projets, sans attendre les prochaines rencontres pour lever les obstacles qui ralentissent leur exécution.

Les décisions issues de cette réunion doivent ainsi se traduire par des avancées tangibles sur le terrain. « Ces décisions ont été prises, les actions ont été énumérées et nous pensons qu’avant la prochaine réunion, les projets, les points bloquants vont être débloqués », a-t-il assuré.

Ismaël Nabé a, dans ce sens, invité les membres du gouvernement et les autres acteurs du Comité stratégique à respecter les échéances retenues et à accélérer le traitement des dossiers en attente.

Les préparatifs de la prochaine édition du Simandou Mining Summit, annoncée pour 2028, devraient également démarrer dès 2027. Mais pour le ministre, la priorité reste d’abord le suivi des engagements issus de la précédente édition et leur traduction en projets effectifs.

Plus de 3 millions d’emplois et 10 gigawatts d’électricité

Au-delà du suivi des engagements, le ministre a rappelé les principaux objectifs du programme Simandou 2040, qui ambitionne de faire accéder la Guinée au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2040.

La feuille de route repose notamment sur la création de plus de 3 millions d’emplois, le développement des infrastructures routières, une capacité de production électrique de 10 gigawatts et la construction de ports en eau profonde. Des investissements structurants que les autorités entendent engager sans tarder pour soutenir la transformation économique du pays.

« Pour le faire, il faut avoir des routes, créer plus de 3 millions d’emplois, nous devons avoir 10 gigawatts d’électricité. Nous devons aussi construire des ports en eau profonde. Tout cela, nous devons vraiment le commencer dès maintenant », a déclaré Ismaël Nabé.

Le message du ministre est donc clair : les ambitions affichées dans Simandou 2040 doivent désormais se traduire par des chantiers, des investissements et des résultats concrets. D’où son appel à faire de la prochaine année une étape décisive dans l’exécution du programme. « 2027, une année d’action », a-t-il résumé.

Le capital humain au cœur de la stratégie

La transformation économique envisagée ne repose toutefois pas uniquement sur les infrastructures et les investissements. Le développement du capital humain constitue également l’un des axes mis en avant par le ministre, avec une attention particulière accordée à l’opérationnalisation de Simandou Academy.

Un nouveau logo de cette initiative a d’ailleurs été présenté au cours de la réunion. Ismaël Nabé a évoqué l’implication de plusieurs responsables, dont la ministre en charge de l’Enseignement supérieur, la ministre conseillère à la présidence de la République, Maïmouna Diarabi, ainsi que d’autres acteurs concernés.

« L’un des éléments phares, c’est par rapport à Simandou Academy, dont on a présenté un nouveau logo […] pour vraiment accentuer l’opérationnalisation de Simandou Academy qui est désormais la première priorité du chef de l’État, le capital humain », a-t-il souligné.

À travers Simandou Academy, les autorités veulent renforcer la formation et les compétences nationales pour accompagner les grands projets de développement et répondre aux besoins en ressources humaines qu’ils vont générer.

Entre les infrastructures à construire, les capacités énergétiques à renforcer, les millions d’emplois annoncés et la formation des compétences locales, les priorités sont désormais posées. Reste à transformer cette feuille de route en réalisations. C’est précisément le défi assigné à 2027 dans le cadre de Simandou 2040.