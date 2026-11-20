La course à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA) se dessine. Gianni Infantino, candidat à sa propre succession, devra faire face au Français Philippe Diallo et au Japonais Kozo Tashima, dont les candidatures ont été officiellement enregistrées.

Selon RFI, la FIFA a annoncé jeudi 19 novembre la candidature des deux dirigeants, qui entendent défier le président sortant dans la course à la tête de l’instance mondiale du football.

Dans un communiqué, la commission électorale a informé les 211 fédérations membres de la transmission des dossiers de candidature, en vue du scrutin prévu le 18 mars prochain. « Les candidatures ont été transmises à la commission électorale pour examen et décision quant à l’admission des candidats », a précisé la FIFA.

Philippe Diallo et Kozo Tashima ont déposé leurs dossiers dans les délais impartis, fixés à minuit, heure de Zurich. Chacun a également fourni les lettres de parrainage de cinq fédérations membres, conformément aux exigences de l’institution.

Avant le vote prévu à Rabat, au Maroc, les trois candidats devront se soumettre à un contrôle d’éligibilité et d’intégrité mené par la commission électorale. Les décisions de celle-ci pourront toutefois être contestées devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le 18 mars, les 211 fédérations nationales membres participeront à l’élection. Pour l’emporter, un candidat devra obtenir la majorité des voix.

Gianni Infantino aborde cette échéance dans un contexte moins favorable. En juillet, son projet visant à ouvrir une partie des revenus de la Coupe du monde à des investisseurs privés avait suscité une vive opposition, notamment du côté de l’UEFA. Face aux critiques, il a finalement renoncé à la création de Fifa Forward Entreprise (FFE), une société commerciale destinée à accueillir des capitaux privés.