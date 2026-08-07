Après les excuses de la FIFA, la CAF renouvelle sa confiance à Gianni Infantino

Quelques jours après le mea culpa de la FIFA concernant son projet de privatisation de la Coupe du monde, Gianni Infantino conserve le soutien de la Confédération africaine de football (CAF). Réuni ce jeudi, le Comité exécutif de l’instance continentale a réaffirmé, à l’unanimité, sa confiance envers le président de la FIFA, tout en saluant ses excuses à la suite de l’abandon de ce projet controversé.

Dans un communiqué, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a indiqué que le mea culpa de Gianni Infantino avait été « accueilli favorablement » par le Comité exécutif. « La Confédération africaine de football a approuvé aujourd’hui, à l’unanimité, la mise à jour conjointe présentée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le secrétaire général, Mattias Grafström, concernant FIFA Forward Enterprise (FFE) », précise le communiqué.

Le Comité exécutif de la CAF a également réaffirmé, à l’unanimité, son soutien à Gianni Infantino et l’a remercié pour son engagement constant en faveur du développement du football africain au fil des années.

L’instance continentale a toutefois tenu à rappeler que « le respect de la bonne gouvernance, des procédures régulières et de la transparence est essentiel et non négociable ».

Cette position tranche avec celles de l’UEFA et de la Concacaf, qui avaient, ces derniers jours, exprimé leurs réserves et appelé la FIFA à renoncer à son projet de privatisation.