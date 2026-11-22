Le football africain tient une nouvelle compétition . La Confédération africaine de football (CAF) a approuvé la création d’une Coupe d’Afrique des Nations féminine U17. Cette nouvelle compétition destinée aux jeunes joueuses a été annoncée ce samedi 21 novembre, à Abuja, au Nigeria, à l’issue de l’Assemblée générale de l’instance continentale.

Une nouvelle vitrine pour les jeunes talents féminins voit le jour en Afrique . Réuni sous la présidence de Patrice Motsepe, le Comité exécutif de la CAF a donné son feu vert à la mise en place d’une CAN réservée aux sélections féminines de moins de 17 ans.

Avec cette décision, l’instance dirigeante du football africain entend élargir son offre de compétitions et accorder davantage de place à la formation des jeunes joueuses. À ce stade, les modalités d’organisation, le format du tournoi et le nombre de nations participantes n’ont pas encore été communiqués.

La CAF a toutefois annoncé l’ouverture du processus de candidature aux associations membres désireuses d’accueillir la toute première édition. Le pays hôte et la date de lancement de cette nouvelle compétition restent donc à déterminer.

Un nouveau tremplin pour les jeunes footballeuses africaines

Au-delà de la création d’un nouveau rendez-vous continental, cette initiative vise à offrir aux jeunes joueuses un cadre supplémentaire pour progresser et se confronter à la compétition internationale.

La CAN féminine U17 devrait également permettre aux sélections africaines de mieux préparer leurs jeunes talents aux échéances mondiales. Elle viendra ainsi renforcer le parcours de formation des joueuses, notamment en perspective de la Coupe du monde féminine U17, organisée chaque année au Maroc jusqu’en 2029. Pour rappel, le mondial féminin des U17 a été remporté cette année par le Nigeria, une première pour le continent africain.

Avec cette nouvelle compétition, la CAF poursuit le développement de son calendrier féminin et entend structurer davantage les catégories de jeunes. Une initiative qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives aux futures générations du football féminin africain.