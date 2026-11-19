Le tableau du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U23 2027 est désormais connu. À l’issue du deuxième tour, les quatorze sélections encore en lice connaissent leurs adversaires pour cette ultime étape qualificative, prévue en mars prochain. La Guinée sera opposée au Congo, tandis que le Maroc croisera le Sénégal dans l’une des affiches les plus attendues.

La course vers la phase finale de la CAN U23 2027 entre dans sa dernière ligne droite. Après plusieurs confrontations disputées lors du deuxième tour, les sept dernières affiches qualificatives sont désormais déterminées.

Le Congo sur le chemin du syli espoir

Parmi les rencontres à suivre figure notamment le duel entre le Syli national espoir et le Congo . Les hommes de Morlaye Cissé se déplaceront à Brazzaville pour le match aller avant de recevoir les diables rouges à Conakry pour la manche retour.

Les Guinéens ont validé leur qualification avec autorité face au Botswana. Après une courte victoire (1-0) à l’aller, les espoirs guinéens ont largement dominé leurs adversaires au retour (7-0), pour un score cumulé de 8-0.

Le Congo, de son côté, a obtenu son billet en éliminant l’Angola sur l’ensemble des deux rencontres (2-1).

Les deux sélections s’affronteront donc pour une place à la phase finale organisée en Égypte.

Un choc Maroc-Sénégal parmi les affiches

L’autre confrontation qui retient particulièrement l’attention opposera le Maroc au Sénégal. Les Lionceaux de l’Atlas, champions d’Afrique U23 en titre, ont décroché leur qualification face à l’Éthiopie (6-3 au cumul des deux matchs). Les Sénégalais ont, quant à eux, écarté le Soudan du Sud sur le score cumulé de 3-1.

Ce duel entre deux formations ambitieuses promet une confrontation particulièrement disputée, avec un seul billet disponible pour la prochaine étape.

Les cinq autres affiches mettront aux prises la Zambie et le Nigeria, le Niger et le Ghana, le Gabon et la Côte d’Ivoire, le Cameroun et l’Afrique du Sud, ainsi que l’Algérie et le Mali.

Sept billets pour rejoindre l’Égypte

Les rencontres de ce dernier tour se disputeront en aller-retour au mois de mars 2027. À l’issue des quatorze confrontations, les sept vainqueurs décrocheront leur qualification pour la phase finale de la CAN U23, où ils retrouveront l’Égypte, pays organisateur.

Cette compétition prévue en 2027 en Égypte représente également un enjeu majeur pour les sélections engagées, puisqu’elle servira de cadre aux qualifications pour le tournoi masculin de football des Jeux olympiques de Los Angeles 2028.