À quelques jours des élections régionales et à un mois du scrutin sénatorial, prévus respectivement le 29 novembre et le 20 décembre 2026, les préparatifs de ces deux rendez-vous électoraux ont été évoqués lors du Conseil des ministres de ce jeudi 19 novembre. À cette occasion, le président Mamadi Doumbouya a donné des instructions aux départements concernés pour assurer le bon déroulement des scrutins.

Dans un extrait du compte rendu de la réunion, lu par le porte-parole du gouvernement, Faya François Bourouno, le chef de l’État a appelé les acteurs impliqués dans le processus à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir la tenue de ces élections dans de bonnes conditions.

« Le président de la République a instruit les acteurs concernés, de prendre toutes les dispositions idoines afin que les deux scrutins indirects à venir, à savoir les élections régionales du dimanche 29 novembre 2026 et les élections sénatoriales du dimanche 20 décembre 2026, se déroulent dans les meilleures conditions de transparence, de sécurité et de sérénité », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Ces instructions concernent particulièrement le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, celui de la Justice et des Droits de l’Homme, ainsi que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.