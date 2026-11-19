Le président Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs cadres au ministère de la Sécurité. Les décrets ont été lus ce jeudi 19 novembre 2026 à la télévision nationale.

Parmi les responsables nommés figure Mohamed Fodé Laye Bangoura, commissaire divisionnaire de police, matricule 26 23 61 F. Il prend les fonctions de directeur général de l’École nationale de police et de la protection civile. Il occupait jusque-là le poste de directeur général adjoint de cet établissement.

À la direction générale adjointe de la même école, le chef de l’État a porté son choix sur Ibrahima Sadio Diallo, commissaire principal de police, matricule 27 86 15 X, qui était précédemment directeur des études.

De son côté, Mohamed Lamine Nabé, commissaire divisionnaire de police, matricule 19 21 44 E, est nommé président du comité technique sectoriel. Il occupait auparavant le poste de directeur de l’École nationale de police et de la protection civile.

Dans un second décret, Mamadi Doumbouya a également nommé Sékou Koivogui, commissaire divisionnaire de police, matricule 19 58 56 T, au poste de directeur régional adjoint de la police de Mamou. Il était précédemment commissaire central de Kamsar.