Alors que le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) s’inquiète de l’interdiction de sortie du territoire visant Youssouf Boundou Sylla, journaliste de profession et actuel secrétaire général du ministère de la Culture, le procureur spécial de la CRIEF, Alphonse Charles Wright, est sorti de son silence pour clarifier les motifs de la procédure engagée contre lui.

Dans un communiqué, le SPPG a exprimé sa vive préoccupation face aux poursuites annoncées et aux restrictions imposées à la liberté de mouvement de l’ancien journaliste d’investigation. Le syndicat insiste notamment sur le fait que son intervention ne vise pas à défendre l’intéressé dans ses fonctions administratives, mais à préserver les principes liés à l’exercice du métier de journaliste.

“Notre organisation ne défend pas M. Boundou Sylla en tant que secrétaire général du ministère en charge de la Culture. Elle intervient uniquement pour protéger un principe essentiel de l’État de droit : la liberté de la presse et le droit des journalistes à exercer leur profession dans le respect de la loi, sans poursuites arbitraires ni détournement des procédures judiciaires”, a indiqué le SPPG.

En réponse aux préoccupations du syndicat, Alphonse Charles Wright a tenu à distinguer les éventuelles accusations de diffamation des faits qui intéressent directement le parquet spécial. Selon lui, la procédure ne porte pas sur les écrits de Youssouf Boundou Sylla en tant que tels, mais sur de possibles contreparties financières liées à une production journalistique.

« Monsieur Boundou va être poursuivi pas parce qu’il a diffamé, ça c’est pas un problème, ça c’est les lois du droit commun. Si la victime estime qu’elle peut porter son action devant les tribunaux de droit commun, elle peut le faire. Mais moi en tant que procureur spécial, compétent dans le cadre de la répression des infractions relavant de nos attributions, monsieur Boundou a écrit, il a reçu combien de montants ? Au fait, le problème pour moi, c’est là », a-t-il précisé, selon Mediaguinee.

Le procureur spécial évoque ainsi des soupçons de corruption qui, à ses yeux, justifient l’ouverture d’investigations judiciaires. Il a également tenu à rappeler qu’aucun manque de respect envers l’institution judiciaire ne serait toléré.

« Nous ne tolérerons aucun manque de respect à l’institution judiciaire », a prévenu le magistrat, avant d’insister : « Donc je ne suis pas là à répondre à qui que ce soit, mais nous ne tolérerons pas dans tous les cas aucun manque de respect à l’institution judiciaire. Pour nous, c’est la ligne rouge », a-t-il conclu.

Sur le plan judiciaire, une réquisition signée le 16 novembre 2026 par le procureur spécial a ordonné l’interdiction de sortie du territoire national de Youssouf Boundou Sylla. La mesure s’inscrit dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des faits présumés de corruption d’agents privés.

Pour justifier cette décision, le parquet de la CRIEF s’appuie sur l’article 777 du Code pénal ainsi que sur l’article 54 de la loi L/2017/0041/AN du 4 juillet 2017 relative à la prévention, à la détection et à la répression de la corruption et des infractions assimilées.

Dans sa réquisition, Alphonse Charles Wright a instruit le commissaire spécial de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré et le directeur de la Police aux frontières de prendre les dispositions nécessaires afin d’empêcher l’intéressé de quitter le pays.

Le document précise que les investigations sont conduites par la Direction centrale de l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF). Elles portent notamment sur des faits présumés de corruption d’agents privés en lien avec une production journalistique qui aurait abouti à la non-inculpation de la personne mise en cause.

Le parquet spécial précise toutefois que cette interdiction de sortie du territoire ne signifie pas que Youssouf Boundou Sylla est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il s’agit, à ce stade, d’une mesure conservatoire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Rappel des faits

L’affaire Nabayagate remonte à 2020, sous la présidence d’Alpha Condé. À cette époque, Youssouf Boundou Sylla, alors journaliste spécialisé dans l’investigation, avait révélé une affaire présumée de détournement et de corruption portant sur plusieurs milliards de francs guinéens. Les révélations mettaient notamment en cause Zenab Nabaya Dramé, qui occupait alors le poste de ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

C’est dans ce contexte que s’inscrit aujourd’hui la procédure visant l’ancien journaliste. Pour motiver l’interdiction de sortie du territoire, le parquet spécial invoque les nécessités de l’enquête, mais également le risque que l’intéressé échappe à la justice avant l’aboutissement de la procédure.