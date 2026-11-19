À quelques semaines de la fin de l’année 2026, Mamadi Doumbouya entend soumettre l’action gouvernementale à un exercice de redevabilité publique. Le chef de l’État demande à chaque ministre de présenter, au début de l’année 2027, le bilan des projets et réformes relevant de son département.

L’annonce a été faite ce jeudi 19 novembre, lors du Conseil des ministres, dans le compte rendu présenté par le porte-parole du gouvernement, Faya François Bourouno. « À l’approche de la fin d’année, conformément à l’annonce faite dans son message de vœux à la nation, le Président de la République a indiqué que chaque membre du gouvernement se présentera en début de l’année 2027 sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Guinéenne, RTG, au nom du principe de redevabilité envers le peuple souverain de Guinée. Chaque ministre y rendra compte de l’état d’exécution des projets et réformes du programme Simandou 2040 confiés au ministère dont il a la charge, en précisant pour chacun d’eux le taux d’exécution physique, le taux d’exécution financière, la date prévisionnelle d’achèvement des travaux en cours. Le chef de l’État a exigé des données précises, vérifiables et présentées avec sincérité. Il a chargé le Premier ministre, chef du gouvernement, d’arrêter le calendrier de passage des membres du gouvernement », souligne le compte rendu.

L’exercice se déroulera sur les antennes de la RTG. Chaque membre du gouvernement devra notamment faire état du niveau d’avancement des projets du programme Simandou 2040 placés sous sa responsabilité, en indiquant les taux d’exécution physique et financière ainsi que les délais prévisionnels d’achèvement des travaux en cours.

En insistant sur la fiabilité des chiffres communiqués, Mamadi Doumbouya entend faire de cette présentation un véritable exercice de redevabilité, conformément à l’engagement pris dans son message de vœux à la nation.

Le Premier ministre est chargé d’établir le calendrier de passage des ministres, qui interviendront successivement au début de l’année 2027.