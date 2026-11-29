À l’occasion des élections régionales organisées ce dimanche 29 novembre 2026, l’Observatoire national de supervision du référendum (ONASUR) a déployé ses équipes dans plusieurs communes du pays afin de suivre le déroulement des opérations de vote.

Après plusieurs descentes sur le terrain, la vice-présidente de l’institution, Mariama Satina Diallo Sy, se dit globalement satisfaite des premières observations. Si le scrutin se déroule dans le calme dans les localités visitées, quelques difficultés ont néanmoins été relevées, notamment à Tombolia, où certains conseillers communaux ne disposent pas de leurs cartes d’électeur.

Un scrutin calme, mais des blocages à Tombolia

De Ratoma à Kaloum, en passant par Manéah, Sonfonia et Sanoyah, les équipes de l’ONASUR ont suivi de près les opérations électorales. Au terme de ces visites, Mariama Satina Diallo Sy fait état d’un déroulement normal du scrutin. À Tombolia, toutefois, tous les conseillers n’avaient pas encore voté au moment de son passage.

« Le constat est très bon. Les élections se passent normalement. Il y en a qui ont complètement fini, d’ailleurs. Ici, on est à Tombolia. Il reste encore quelques conseillers qui n’ont pas encore voté », explique-t-elle.

À l’origine de ce retard, l’absence de cartes d’électeur chez certains conseillers communaux. Malgré leurs recherches, les intéressés n’ont pas réussi à retrouver leurs documents, indispensables pour participer au vote. La situation a été signalée à la Direction générale des élections (DGE), qui cherche une issue à ce problème.

« Ils ne l’ont pas retrouvée, malheureusement. Donc, l’information est remontée à la DGE, qui est en train de voir quelles solutions y accorder. C’est la raison pour laquelle ici, notamment, ce n’est pas encore fini », précise la vice-présidente de l’ONASUR.

Elle tient cependant à souligner que cette difficulté n’a pas été constatée dans les autres communes visitées. Après Tombolia, la délégation devait poursuivre sa tournée à Lambanyi.

Au-delà de l’observation du scrutin, Mariama Satina Diallo Sy rappelle l’importance du choix que doivent faire les conseillers communaux. Selon elle, la désignation des futurs représentants au niveau régional doit avant tout reposer sur les compétences et la capacité des candidats à défendre les intérêts de leurs collectivités.

Elle met ainsi en garde contre les choix dictés par les liens familiaux, les amitiés ou les considérations personnelles. Pour la responsable, l’enjeu est de privilégier l’intérêt collectif.

« Il s’agit de travailler pour sa communauté. On doit pouvoir choisir les meilleurs d’entre eux pour être conseillers régionaux », insiste-t-elle.

Un mauvais choix, prévient-elle, pourrait avoir des conséquences directes sur le développement des communes. Les futurs conseillers régionaux auront en effet la responsabilité de porter les préoccupations de leurs collectivités et de défendre leurs intérêts au sein des instances régionales.

« Si vous faites un mauvais choix, ça va rejaillir, c’est votre commune qui va être en retard. Parce que les personnes qui iront ne pourront pas défendre vos intérêts. Vous ne pourrez pas travailler pour la communauté, vous ne saurez pas comment travailler pour la communauté », prévient-elle.

Pour la vice-présidente de l’ONASUR, ces premières élections régionales marquent une étape importante dans le processus de décentralisation en Guinée. Elle estime que les collectivités ont désormais davantage de responsabilités dans la gestion de leur développement et doivent pleinement s’approprier cette nouvelle dynamique.

« L’État nous a tout donné là maintenant, décentralisé. Ces élections sont inédites, c’est la première fois. Le travail est chez nous, c’est à nous maintenant de travailler », souligne Mariama Satina Diallo Sy.

Son appel s’adresse particulièrement aux conseillers communaux, dont les choix pèseront sur la représentation et l’avenir de leurs collectivités. Elle les invite à saisir cette occasion pour désigner des personnes capables de faire avancer les communautés à la base.

« Les conditions sont créées, maintenant c’est à nous de saisir ces opportunités qui nous sont offertes pour faire un bon boulot et que ça rejaillisse sur nos communautés pour changer notre pays. Parce que le changement commence à la base », conclut-elle.