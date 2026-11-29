Les élections régionales se tiennent ce dimanche 29 novembre 2026 sur l’ensemble du territoire national. Organisé au suffrage indirect, le scrutin mobilise les conseillers communaux, seuls habilités à élire les futurs membres des conseils régionaux.

À Tombolia, les opérations de vote se déroulent dans le calme. Installé dans l’enceinte de la mairie, le bureau de vote a ouvert ses portes à 7 heures, après les vérifications nécessaires.

Président du bureau de vote, Daouda Kanté assure que tout était prêt avant le début des opérations. Les membres du bureau se sont notamment mobilisés dès les premières heures de la matinée pour s’assurer de la disponibilité du matériel électoral.

« À 6 heures, nous étions sur place pour vérifier si tout le matériel et l’équipement étaient là. Après vérification, effectivement, rien ne manque, tout est sur place. À 7 heures, nous avons officiellement lancé les opérations de vote », explique-t-il.

Sur les 45 conseillers communaux inscrits pour ce scrutin, les arrivées se font progressivement. Le responsable du bureau de vote se félicite du climat dans lequel se déroulent les opérations.

« Depuis, tout se passe bien : les électeurs viennent à tour de rôle s’acquitter de leur devoir dans le calme et dans la sérénité. Aucun incident, aucun incident notable à signaler jusque-là », précise Daouda Kanté.

Le dépouillement après le passage de tous les électeurs

Le vote doit se poursuivre jusqu’à 18 heures, conformément aux dispositions prévues. Mais cette échéance pourrait être anticipée si les 45 conseillers communaux accomplissent leur devoir civique avant l’heure de clôture.

Dans ce cas, le bureau procédera directement au dépouillement, qui se tiendra sur place.

« Au cas où tous les conseillers, les 45, parviendraient à accomplir leur vote avant 18 heures, nous passerions à l’étape suivante, qui est le dépouillement. Le dépouillement aura lieu sur place, bien sûr », indique-t-il.

À l’issue de cette étape, les procès-verbaux et les autres documents électoraux seront transmis à la commission de réception et de transmission des procès-verbaux, basée dans la commune de Matoto.

Le maire satisfait du déroulement des opérations

Présent à la mairie, le maire de Tombolia, Cheikh Mohamed Cissé, a lui aussi salué le climat dans lequel se déroule le scrutin. Il s’est réjoui de la mobilisation des conseillers communaux et de l’atmosphère de sérénité observée depuis l’ouverture du bureau de vote. « C’est avec beaucoup de fierté que nous avons accompli ce devoir civique qui est celui de voter pour les candidats aux élections régionales. L’élection s’est bien déroulée dans la quiétude, dans la convivialité, et tous les 45 conseillers sont en train de venir voter », a-t-il déclaré.

Pour l’édile, cette élection constitue une étape importante dans la mise en place des institutions républicaines. Il souhaite que les six candidats en lice répondent aux attentes des élus locaux et que le choix des conseillers permette à Tombolia de disposer d’une représentation à la hauteur de ses ambitions au sein du conseil régional de Conakry.

Des attentes envers les futurs représentants de la commune

Au-delà du déroulement du scrutin, le maire insiste sur le rôle que devront jouer les futurs conseillers régionaux. Il les invite à porter les préoccupations de Tombolia et à défendre les intérêts de la collectivité au sein de l’instance régionale.

Il les exhorte notamment à être « encore plus perspicaces, plus pertinents dans les idées et dans les propositions au sein de l’exécutif régional ».

Au moment de son intervention, Cheikh Mohamed Cissé estimait que près de 70 % des conseillers communaux avaient déjà accompli leur devoir de vote. Il a également rappelé que le dépouillement se déroulerait en public. Les résultats provisoires seront affichés avant l’acheminement des procès-verbaux vers la commission compétente à Matoto.