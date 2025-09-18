Nommé par décret présidentiel membre de l’Observatoire National Autonome de Supervision du Référendum (ONASUR), Me Pépé Antoine Lamah a réagi sur sa page Facebook. L’avocat a exprimé sa gratitude et sa détermination à assumer pleinement ce nouveau rôle dans le processus référendaire.

« J’ai l’immense honneur de vous informer de ma nomination, par décret lu dans la nuit d’hier, en qualité de membre de l’Office National Autonome de Supervision du Référendum (ONASUR), aux côtés de dix autres éminents compatriotes », a-t-il écrit.

Conscient de la responsabilité qui lui incombe, Me Lamah a souligné les attentes placées en lui :

« Cette marque de confiance placée en ma modeste personne est avant tout une responsabilité citoyenne et républicaine. Elle m’engage à œuvrer, avec rigueur et impartialité, pour la transparence, la crédibilité et le bon déroulement du processus référendaire. »

Évoquant la portée de cette nomination dans le cadre de la transition en cours, il a ajouté :

« Je mesure toute la portée de cette mission, au service de la Nation et du peuple de Guinée. »

Avec cette nomination, Me Pépé Antoine Lamah rejoint les dix autres membres de l’ONASUR, organe chargé de garantir la transparence et la crédibilité du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre.