Publireportage – À Conakry, Ecobank Guinée a réuni promoteurs immobiliers, notaires, assureurs, employeurs et futurs acquéreurs autour d’une ambition commune : faciliter l’accès au logement et permettre à davantage de Guinéens de franchir le cap de la propriété. À travers son forum « Passer de locataire à propriétaire : du rêve au projet financé », la banque entend transformer une aspiration de milliers de familles en projets concrets et financés.

Et si payer son loyer chaque mois pouvait, demain, contribuer à bâtir son propre patrimoine ? Si le rêve d’avoir un toit à soi, longtemps perçu comme difficilement accessible, devenait un projet réalisable grâce à un accompagnement adapté, des solutions de financement et des partenaires engagés ?

C’est autour de cette ambition qu’Ecobank Guinée a organisé, ce samedi 28 novembre 2026, dans un réceptif hôtelier de Conakry, la première édition de son forum immobilier intitulé « Passer de locataire à propriétaire : du rêve au projet financé ».

Au-delà d’une rencontre entre acteurs du secteur, l’événement se voulait une réponse concrète aux aspirations de nombreux ménages guinéens confrontés aux défis de l’accès au logement. Car devenir propriétaire, ce n’est pas seulement acquérir des murs. C’est aussi construire une sécurité pour ses proches, inscrire sa famille dans la stabilité et investir dans l’avenir.

« Devenir propriétaire de son logement va au-delà d’un simple investissement. »

Cette conviction, portée par Robert Tedouno, directeur commercial en charge des PME chez Ecobank, donne le sens de cette initiative. Pour la banque, l’accès à la propriété est une aspiration sociale et familiale qui mérite un accompagnement financier, humain et professionnel.

Dans cette dynamique, le forum a permis de rapprocher les futurs acquéreurs des acteurs qui interviennent à chaque étape d’un projet immobilier : financement, construction, acquisition, assurance et sécurisation juridique.

Des solutions financières pour franchir le cap

« Notre ambition est simple : permettre à chacun de mieux comprendre les opportunités disponibles, de poser les bonnes questions et surtout de trouver les solutions concrètes pour faire de son projet immobilier une réalité. »

À travers ces mots, Robert Tedouno résume l’esprit de cette rencontre : créer un cadre d’échanges accessible, où les futurs propriétaires peuvent mieux appréhender les mécanismes de financement et identifier les solutions correspondant à leur situation.

Ecobank Guinée entend ainsi élargir l’accès à ses offres de financement immobilier, notamment grâce à des crédits individuels et à des dispositifs destinés aux coopératives. Une démarche qui s’inscrit dans la continuité de ses engagements antérieurs, notamment le financement de près de 70 logements destinés aux travailleurs dans la zone de Kagbélén, ainsi que ses partenariats avec l’Agence guinéenne de financement des logements (AGUIFIL) et plusieurs promoteurs immobiliers.

Mais la banque veut désormais aller plus loin. « La première solution que nous offrons, c’est le financement individuel, avec des durées pouvant aller jusqu’à 15 ans, et même au-delà, et financer plus de 95 % du coût du bien immobilier. La deuxième solution, c’est le financement à travers les coopératives. »

Ces orientations, présentées par Thierno Amadou Berthe, directeur général adjoint d’Ecobank Guinée, traduisent la volonté de proposer des mécanismes susceptibles de répondre à différents profils d’acquéreurs, tout en encourageant les entreprises à jouer un rôle dans l’accès au logement de leurs salariés.

Pour les employeurs, le logement peut en effet devenir un levier de fidélisation, de motivation et de stabilité professionnelle. « Accompagner un collaborateur dans l’acquisition de son logement, ce n’est pas simplement lui offrir un avantage social, c’est investir dans la stabilité, dans la fidélité et dans l’engagement de son employé. »

Une mobilisation collective pour sécuriser les projets

Parce qu’un projet immobilier ne se construit pas uniquement autour d’un crédit, Ecobank a choisi de réunir dans un même espace les différents intervenants de la chaîne immobilière. Promoteurs, notaires, assureurs, entreprises et institutions spécialisées ont ainsi été invités à contribuer à une réflexion collective sur les conditions d’un accès plus fluide, plus sûr et plus accessible au logement.

Pour Thierno Amadou Berthe, la réussite de cette ambition repose nécessairement sur une synergie entre les acteurs. « Aucune banque ne peut, à elle seule, relever ce défi. Nous avons besoin de l’État pour faciliter l’accès au foncier. Nous avons besoin des promoteurs pour construire des logements de qualité et à des prix accessibles. Nous avons besoin des assureurs pour protéger les familles. Nous avons besoin des notaires pour sécuriser les financements. Mais aussi, nous avons besoin des employeurs pour accompagner leurs collaborateurs. Chacun de nous détient une partie de la solution. »

Cette approche partenariale trouve un écho chez les professionnels de l’immobilier présents à la rencontre. Depuis plus de 15 ans dans le secteur en Guinée, Plaza Platinium considère le financement bancaire comme un levier essentiel pour faciliter l’acquisition de logements. Son directeur commercial, Jean Zhao, souligne l’importance de cette collaboration dans la concrétisation des projets immobiliers.

« Avec Ecobank et nos autres partenaires, nous travaillons beaucoup, notamment sur le crédit, et nous avons déjà entamé plusieurs dizaines d’appartements financés par crédit via Ecobank. »

Pour l’Agence guinéenne de financement des logements (AGUIFIL), cette initiative s’inscrit également dans une perspective sociale majeure. Karim Bah, directeur général adjoint de l’institution, a salué une démarche qui répond à une aspiration fondamentale des citoyens. « Il est extrêmement important de permettre à tous nos compatriotes d’accéder à un toit qui leur appartient. »

Du côté du notariat, l’accompagnement juridique demeure un maillon essentiel pour prévenir les risques, sécuriser les transactions et rassurer les acquéreurs. Me Youssouf Diallo a ainsi salué l’initiative et réaffirmé la disponibilité des professionnels du notariat à accompagner les futurs propriétaires. « Une initiative salutaire et au bénéfice des populations et des employés. »

Des engagements au-delà du forum

En organisant ce rendez-vous, Ecobank Guinée ne souhaite pas se limiter à présenter ses produits financiers. La banque affiche également une volonté de proximité, d’accompagnement personnalisé et d’élargissement de son réseau de partenaires pour mieux répondre aux besoins des futurs acquéreurs. « Nous ne mesurerons pas le succès de ce forum à travers le nombre de participants, mais à travers le nombre de clés remises demain. »

Cette déclaration de Thierno Amadou Berthe résume l’indicateur de réussite que la banque entend privilégier : les résultats tangibles, les logements effectivement acquis et les familles qui pourront enfin se projeter dans leur propre espace de vie.

Car derrière chaque crédit immobilier, il y a souvent une histoire : celle d’un parent qui veut offrir un cadre stable à ses enfants, d’un salarié qui aspire à ne plus consacrer une part de son revenu au loyer, d’un couple qui veut bâtir un patrimoine ou d’une famille qui cherche simplement la sérénité.

En réunissant les acteurs de l’écosystème immobilier guinéen, Ecobank Guinée entend contribuer à faire évoluer ces aspirations vers des possibilités concrètes. «Notre ambition pour la Guinée à Ecobank, c’est de permettre à davantage de familles de passer du statut de locataire à celui de propriétaire, de passer du paiement de loyer à la constitution d’un patrimoine, c’est de passer du rêve à la réalité. »

À travers cette première édition, Ecobank pose ainsi les jalons d’une ambition qui dépasse le financement : contribuer à faire du logement un projet accessible, sécurisé et porteur d’avenir pour davantage de Guinéens.