Les opérations de vote se poursuivent ce dimanche 29 novembre 2026 dans le cadre des élections régionales. À Tombolia, les candidats en lice abordent cette échéance avec confiance. Après avoir accompli leur devoir civique, Mamady Kaba et Assiatou Bah ont évoqué les raisons de leur engagement, mais aussi les priorités qu’ils souhaitent défendre au sein du conseil régional de Conakry.

Candidat au conseil régional, Mamady Kaba dit avoir accompli son devoir civique dans un sentiment de joie et de satisfaction. S’il a décidé de briguer ce poste, c’est avant tout, explique-t-il, pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de Conakry, en accordant une attention particulière à la jeunesse et aux femmes.

« Ma motivation pour cette candidature repose sur la situation de nos concitoyens […] et surtout sur le fait de donner un coup de pouce à la jeunesse pour son émancipation, ainsi que l’autonomisation des femmes, parce que le développement repose sur ces deux catégories de personnes : la jeunesse et les femmes », souligne-t-il.

Pour le candidat, le développement de la société passe nécessairement par un meilleur accompagnement de ces deux catégories. Il insiste notamment sur la place des jeunes, qui ne doivent pas seulement être considérés comme les dirigeants de demain, mais aussi comme des acteurs essentiels du présent.

« La jeunesse, dans la mesure où nous disons que nous sommes l’avenir, mais d’abord nous sommes le présent d’une nation. Si on est bien encadré, orienté et accompagné, nous servirons davantage la population », estime-t-il.

L’autonomisation des femmes figure également parmi ses principales préoccupations. Mamady Kaba y voit un facteur déterminant pour l’éducation des enfants et, plus largement, pour le progrès social. Il estime par ailleurs que la Guinée doit miser davantage sur le développement des compétences et le changement des mentalités afin de tirer pleinement profit de ses richesses naturelles.

« Le développement mental est ce dont la Guinée a actuellement besoin, parce que nous avons toutes les ressources ; il faudrait maintenant une bonne ressource humaine pour valoriser les ressources naturelles dont nous disposons », affirme-t-il.

À l’approche de la fin du scrutin, Mamady Kaba s’adresse également aux conseillers communaux appelés à départager les candidats. Il les invite à participer au vote et à faire preuve de responsabilité dans l’acceptation des résultats. Pour lui, les défis auxquels la Guinée est confrontée dépassent les clivages politiques et exigent un engagement collectif.

« Le combat, on le mène ensemble et on doit le mener ensemble. Ce n’est pas seulement un combat unilatéral, cela doit être multilatéral ou multipartisan. Ce que je leur demande, c’est de venir voter comme ils sont en train de le faire, et que les résultats soient acceptés par tout un chacun », conclut-il.

Assiatou Bah entend faire de l’éducation et de l’emploi des jeunes ses priorités

De son côté, Assiatou Bah, conseillère communale de Tombolia et candidate au conseil régional, souhaite mettre son expérience au service de l’ensemble de la région de Conakry. Son passage au conseil communal lui a permis, selon elle, de mieux comprendre les difficultés rencontrées sur le terrain et les attentes des populations.

« En tant qu’ancienne conseillère communale, j’ai notamment compris les réalités sur le terrain et les besoins de la population. Et je compte apporter ma petite contribution à cette région », explique-t-elle.

Son programme s’articule autour de plusieurs axes, parmi lesquels l’éducation, l’insertion professionnelle des jeunes et l’autonomisation des femmes. L’emploi des jeunes occupe notamment une place importante dans son engagement, tant cette question reste préoccupante pour le pays.

En sa qualité de présidente de la commission éducation de la commune de Tombolia, Assiatou Bah dit avoir été confrontée à de nombreuses insuffisances dans le secteur. Elle évoque notamment le manque d’établissements scolaires et le délabrement de certaines infrastructures existantes.

« Dans cette commune, il y a beaucoup de choses qui manquent sur le volet éducatif, notamment le manque d’écoles. Les écoles qui sont là ne sont pas entretenues et les élèves, en fait, les enfants étudient dans de piteux états. Les classes ne sont pas très, très, très bien entretenues », déplore-t-elle.

Son engagement en faveur de l’éducation ne date pas de sa candidature. Il s’inscrit aussi dans le cadre de ses activités au sein du Phoenix International Club, une organisation humanitaire qui œuvre notamment pour la scolarisation des jeunes filles dans les zones rurales.

« Pour le moment, nous avons 317 jeunes filles qui sont scolarisées par année pour une durée de 13 ans », précise-t-elle.

Pour Assiatou Bah, la scolarisation des filles demeure un chantier important, surtout dans les localités reculées où certaines pratiques sociales continuent de freiner leur accès à l’éducation. Elle dénonce notamment les mentalités qui réduisent encore le rôle des jeunes filles aux travaux domestiques et aux responsabilités familiales, parfois au détriment de leur parcours scolaire.

En se portant candidate au conseil régional de Conakry, elle entend donc faire entendre ces préoccupations et contribuer à des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les populations.

À Tombolia, les deux candidats défendent ainsi des engagements axés sur le développement humain, l’éducation et l’amélioration des conditions de vie. Reste désormais à connaître le choix des conseillers communaux à l’issue du scrutin.