La Guinée tient ce dimanche 29 novembre 2026 ses premières élections des conseillers régionaux. Un scrutin inédit qui marque un tournant dans la mise en place des institutions décentralisées. À l’occasion, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a lancé un appel à la responsabilité et au respect mutuel à l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le chef de l’État a rappelé la portée de cette journée. Au total, 424 conseillers régionaux seront élus dans les sept régions administratives du pays et la zone spéciale de Conakry. Le vote est confié aux 8 753 conseillers communaux élus en mai dernier.

Mamadi Doumbouya voit dans ce scrutin bien plus qu’une simple échéance électorale. Il y voit une étape concrète dans la mise en œuvre de la décentralisation consacrée par la Constitution. « Ce scrutin donne corps à la décentralisation voulue par notre Constitution. Il rapproche la décision publique des citoyens et engage chaque région dans la construction de son propre développement », a-t-il déclaré.

Le président a particulièrement exhorté les conseillers communaux appelés à voter, les candidats ainsi que les autres parties prenantes à faire preuve de retenue et à privilégier un climat serein tout au long du processus. Il leur demande de se comporter avec « responsabilité, de sérénité et de respect mutuel ».

Dans le même message, le chef de l’État a salué l’implication des différentes structures mobilisées pour assurer le bon déroulement du scrutin. Il a adressé ses remerciements à la Direction générale des élections, aux membres des bureaux de vote, aux magistrats et aux forces de défense et de sécurité, pour leur engagement sur le terrain.

Après cette étape, le calendrier électoral prévoit les élections sénatoriales le 20 décembre prochain. Ce rendez-vous devrait, selon Mamadi Doumbouya, achever le processus de mise en place des institutions républicaines.

Le président inscrit également cette dynamique institutionnelle dans la perspective du programme de développement Simandou 2040. Pour lui, les ambitions du pays ne se limitent pas aux infrastructures, mais visent aussi à bâtir « un État moderne, proche de ses citoyens et fidèle à ses engagements ».

Il conclut son message par deux formules qui traduisent l’esprit qu’il souhaite voir prévaloir à l’occasion de ce scrutin : « Vive la décentralisation ! Vive la République de Guinée ! »