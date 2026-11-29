Une vingtaine de professionnels des médias, issus de différents organes de presse et représentant plusieurs catégories de médias, ont pris part à un atelier de formation sur la couverture médiatique des questions liées à la protection de la dignité humaine. La rencontre s’est tenue les 27 et 28 novembre 2026 à Conakry.

Initiée par MALAFF-Guinée et dix autres organisations de la société civile, dans le cadre du projet « Nos voix, nos droits : construire des solidarités croisées contre les discours anti-droits en Guinée », cette formation visait à renforcer les capacités des journalistes dans la collecte, le traitement et la diffusion d’informations sensibles portant notamment sur les violences, les droits humains, la stigmatisation et l’exclusion. Le tout, dans une approche responsable, éthique, inclusive et respectueuse de la dignité humaine.

Pour Fatou Souaré Ann, responsable de WAFRICA et formatrice à cet atelier, l’initiative a permis de partager avec les professionnels des médias des outils et des pratiques susceptibles d’améliorer leur manière de traiter les sujets sensibles. « J’avais pour participants les professionnels des médias en Guinée, et j’ai essayé de partager avec eux des outils et des pratiques, mais aussi de les sensibiliser sur la question du traitement de l’information, des sujets sensibles, pour pouvoir s’assurer que le respect des droits de tous les citoyens guinéens, de toutes les citoyennes guinéennes, soit traité avec respect, avec dignité et sans violence », a-t-elle expliqué.

Au cours des échanges, la formatrice a également mis l’accent sur la compréhension des mécanismes de discrimination, ainsi que sur les effets des préjugés et des stéréotypes dans la violation des droits humains. « Donc, du coup, j’aurais voulu quand même qu’on puisse traiter un peu plus de choses, mais je pense que les questions les plus importantes de discrimination, de compréhension de ce que sont les préjugés, ce que sont les stéréotypes et les conséquences qu’ils ont sur l’atteinte des droits humains, des droits fondamentaux, reconnus non seulement par la déclaration universelle des droits de l’homme, mais qui restent des obligations pour nos États, soit comprises par nos journalistes, soit utilisées par nos journalistes dans le traitement de l’information », a-t-elle souligné.

Cette formation s’inscrit dans une dynamique collective portée par un consortium d’organisations féministes, engagé à faire face à la montée des discours anti-droits dans la sous-région et en Guinée. « Alors, cet atelier est organisé par un consortium d’ONG féministe qui s’est constitué autour d’une campagne qu’on appelle Nos voix, nos droits, et qui est une campagne qui est une réponse aux discours et aux différentes campagnes anti-droits qui existent aujourd’hui dans la sous-région et aussi qui se diffusent en Guinée », a indiqué Fatou Souaré.

Dans ce contexte, les journalistes sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la prévention des discours discriminatoires et la promotion d’une information qui respecte les droits de chacun. La formatrice a notamment attiré l’attention sur certains contenus médiatiques diffusés sans toujours mesurer leur portée ni leurs conséquences sur les populations concernées. « Donc, en fait, l’objectif était vraiment d’aider les journalistes à mieux traiter les questions sensibles. Et les questions sensibles qui touchent aux droits, à la discrimination, à la violence dans nos communautés et nos sociétés, et qu’on diffuse de manière assez inconsciente et légère, j’ai envie de dire, mais qui ont des conséquences assez graves sur certaines populations qu’on pourrait considérer comme vulnérables »

Au-delà de cet atelier, le consortium entend poursuivre ses actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne autour des droits humains. Plusieurs activités sont ainsi prévues dans le cadre du projet. « Le projet a prévu plusieurs activités, une caravane notamment citoyenne, la formation sur une stratégie de communication, une enquête de perception, justement, des populations dans plusieurs zones, aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays. Donc, effectivement, le projet, mené par les 11 organisations membres du consortium, a prévu un certain nombre d’activités. »