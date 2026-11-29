La Guinée tient, ce dimanche 29 novembre 2026, ses premières élections régionales. Un scrutin inédit dans l’histoire politique du pays.

Au total, 8 753 conseillers communaux, élus en mai dernier, sont appelés à choisir parmi eux les 424 conseillers régionaux qui siégeront dans les sept régions administratives ainsi que dans la zone spéciale de Conakry. Ces élus auront un mandat de cinq ans.

La répartition des sièges dépend du nombre de conseillers que compte chaque commune. Celles disposant de 11 à 29 conseillers communaux éliront un seul conseiller régional. Les communes comptant entre 30 et 45 conseillers en désigneront, quant à elles, deux.