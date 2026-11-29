Les trois finalistes nominés pour le titre de la meilleure équipe nationale masculine de l’année 2026 sont désormais connus. Le Sénégal, le Maroc et le Cap-Vert sont en lice pour cette distinction qui récompense les meilleures sélections du continent. Chez les dames, le Cameroun, le Malawi et le Maroc se disputent également le trophée.

Trois nations, trois parcours marquants et une seule distinction à décrocher. La course au titre de meilleure sélection masculine africaine de l’année 2026 entre dans sa dernière ligne droite. La CAF a retenu le Sénégal, le Maroc et le Cap-Vert parmi les trois finalistes des CAF Awards 2026.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre

Vainqueur de la CAN 2025 au Maroc, le Sénégal figure logiquement parmi les prétendants. Les Lions de la Teranga ont décroché leur deuxième couronne continentale après leur victoire face au Maroc en finale. Une performance collective qui leur permet de retrouver les projecteurs à l’occasion des distinctions annuelles de la CAF.

Malgré une mauvaise campagne en coupe du monde, les Lions de la Teranga sont des candidats sérieux pour le titre de la meilleure sélection masculine de l’année.

Le Maroc, entre confirmation continentale et parcours mondial

Finaliste malheureux de la dernière CAN à domicile , le Maroc a également marqué l’année 2026 sur la scène internationale. Les Lions de l’Atlas ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, confirmant leur présence parmi les sélections africaines les plus compétitives. Une deuxième qualification consécutive à ce stade de la compétition mondiale qui renforce leur candidature.

Premier au classement FIFA en Afrique et 7ème dans le monde, le Maroc reste un grand prétendant au titre de meilleure sélection de l’année.

Le Cap-Vert, une première historique

La troisième nation finaliste est sans doute celle qui a marqué les esprits par son parcours historique. Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, le Cap-Vert a réussi à franchir la phase de groupes. Les Requins bleus ont également obtenu un match nul (0-0) face à l’Espagne, future championne du monde.

Une performance historique qui vaut aux Cap-Verdiens une place parmi les trois derniers prétendants à la distinction.

Chez les dames, le Cameroun, le Malawi et le Maroc en lice

La catégorie féminine propose également une affiche à trois nations. Le Cameroun, le Malawi et le Maroc sont les finalistes du trophée de meilleure sélection féminine africaine de l’année.

Championnes d’Afrique pour la première fois de leur histoire, les Lionnes indomptables du Cameroun ont marqué la CAN féminine 2026 organisée au Maroc. Elles ont remporté la finale face au Malawi (3-0).

De son côté, le Malawi a réalisé un parcours remarquable pour sa première participation à la compétition. Les Scorchers ont atteint la finale et décroché une qualification historique pour la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.

Le Maroc complète ce trio après une nouvelle campagne continentale disputée à domicile. Les Lionnes de l’Atlas poursuivent ainsi leur présence parmi les sélections féminines reconnues sur la scène africaine.

Pour rappel, lors des CAF Awards 2025, la sélection marocaine des U-20 championne du monde de sa catégorie avait remporté le titre de la meilleure équipe masculine. Le Nigeria de son côté s’était adjugé le titre de la sélection féminine de l’année.