Comme dans les autres circonscriptions du pays, les conseillers communaux de Tombolia ont voté ce dimanche 29 novembre pour désigner leurs représentants au Conseil régional de Conakry. Ouvertes à 7 heures, les opérations électorales se sont achevées après le dépouillement, qui a consacré Bintou Cissé, candidate de la GMD, et Moussa Camara, du RGA. Les deux candidats ont obtenu chacun 11 voix, selon les résultats provisoires affichés devant la mairie.

La bataille pour les deux sièges en jeu a été serrée. Six candidats étaient en lice, avec 45 conseillers communaux appelés à départager les prétendants. Derrière les deux élus, Mamadi Kaba, du FRONDEG, a recueilli 10 voix, tandis que Dansa Camara, du Rassemblement de la jeunesse de Tombolia (RJT), en a obtenu 7.

Les deux autres candidats, Assiatou Diallo, du Bloc libéral (BL), et Mohamed Camara, également du RGA, ont respectivement récolté 3 et 1 voix.

Au total, les 45 conseillers communaux, candidats compris, ont participé au scrutin. Le dépouillement a fait état de 45 votants, dont trois votes par procuration. Deux bulletins ont été déclarés nuls, laissant 43 suffrages valablement exprimés.

Moussa Camara entend défendre les intérêts de Tombolia

À l’annonce des résultats, Moussa Camara a laissé paraître sa satisfaction. Le candidat du RGA a surtout tenu à remercier les conseillers communaux qui lui ont accordé leur confiance. « C’est un sentiment de joie, de satisfaction et de reconnaissance, surtout envers l’ensemble des conseillers de la commune de Tombolia », a-t-il déclaré.

Son élection au Conseil régional de Conakry ouvre, selon lui, une nouvelle occasion de faire entendre les préoccupations des habitants de Tombolia. L’emploi des jeunes, les conditions de travail des femmes dans les marchés et le déficit d’infrastructures de base figurent parmi les dossiers qu’il entend défendre.

« Je connais très bien la commune de Tombolia. Je connais ses problèmes, ses réalités. Je pars au Conseil régional de Conakry pour défendre l’intérêt général de tous les Tomboliakas, notamment nos jeunes », a-t-il expliqué.

Il entend également plaider pour l’amélioration des routes, des centres de santé et des établissements scolaires. À cela s’ajoutent la recherche de possibilités de formation pour les jeunes et la mise en place de solutions d’accompagnement en faveur des femmes qui vivent de leurs activités commerciales.

Mais Moussa Camara voit plus loin que son nouveau mandat. Pour lui, il faudra aussi que Tombolia puisse peser davantage dans les décisions qui concernent la commune. « On ne va pas seulement pour être conseiller régional. Le projet, c’est surtout d’être dans l’exécutif communal pour que la voix de Tombolia passe », a-t-il insisté.

Bintou Cissé veut être « la voix des sans-voix »

Chez Bintou Cissé, l’annonce de la victoire a également été accueillie avec joie et fierté. Candidate de la GMD, elle revendique son attachement à Tombolia, où elle a grandi, et entend mettre son mandat au service des populations de la commune.

« Je compte œuvrer dans le bon sens pour la commune de Tombolia parce que je suis un fruit de Tombolia. Je serai la voix des sans-voix au niveau de la région pour la commune de Tombolia », a-t-elle affirmé.

Dans ses priorités, l’éducation, la santé et l’assainissement occupent une place centrale. Elle souhaite aussi faire de l’émancipation des femmes un axe important de son action.

« Prioritairement, il y a l’éducation, il y a la santé, surtout l’assainissement. Parce que la santé commence par la propreté. L’assainissement, c’est une affaire de tous », a-t-elle souligné.

La nouvelle élue a par ailleurs salué la participation des 45 conseillers communaux et de l’exécutif de Tombolia au processus électoral. Elle n’a pas oublié les candidats qui n’ont pas obtenu les deux sièges, estimant que le résultat du scrutin ne devait pas être vécu comme une défaite individuelle.

« Les malheureux qui ont été parmi nous, ce ne sont pas des malheureux. C’est la commune de Tombolia qui gagne de toutes les façons », a-t-elle déclaré.

Elle a enfin assuré les habitants de sa disponibilité à travailler pour répondre à leurs attentes.

Les procès-verbaux attendus à la centralisation

Malgré les résultats affichés devant la mairie, l’élection de Bintou Cissé et de Moussa Camara n’est pas encore définitivement confirmée. Le président du bureau de vote, Daouda Kanté, a indiqué que les membres du bureau devaient transmettre les procès-verbaux au centre de centralisation des résultats de la commune de Matoto.

La proclamation officielle des résultats devra donc attendre la fin de cette étape de centralisation.