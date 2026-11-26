Quelques heures après l’adoption par l’Assemblée nationale du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds souverain de Guinée (FSG), la présidence de la République est revenue sur les objectifs, les missions et les mécanismes de gestion de cet instrument financier de l’État.

Réunis en séance plénière ce mercredi 25 novembre 2026 au Palais du peuple, les députés ont adopté le texte qui fixe le cadre juridique du Fonds souverain, définit ses attributions et précise les règles de sa gouvernance.

« Le FSG a vocation à convertir une partie des revenus tirés des ressources naturelles, notamment du projet Simandou, en investissements productifs et en patrimoine financier de long terme. La richesse du sous-sol guinéen pourra ainsi soutenir le développement du pays dès aujourd’hui, tout en bénéficiant aux générations futures », explique la présidence de la République.

Inscrit dans le cadre du Programme de développement socio-économique Simandou 2040, le projet de création du Fonds souverain avait été annoncé par le président Mamadi Doumbouya lors de son adresse à la nation, en octobre 2025, à l’occasion du 67e anniversaire de l’indépendance de la Guinée.

« Nous finalisons la mise en place du Fonds souverain de Guinée, outil stratégique qui garantira la gestion optimale de nos ressources au bénéfice des générations actuelles et futures », avait alors déclaré le chef de l’État.

D’après les précisions de la présidence, la loi adoptée prévoit une dotation initiale d’un milliard de dollars américains, à mobiliser sur une période maximale de cinq ans. L’objectif est notamment de renforcer les capacités d’investissement du pays, de diversifier son économie et de préserver une partie des revenus issus de ressources naturelles non renouvelables.

Le FSG viendra compléter l’architecture institutionnelle mise en place pour conduire la transformation économique du pays. Il travaillera aux côtés de la Delivery Unit et du Guinea Development Board (GDB), indique la présidence.

Trois missions principales

Le Fonds souverain reposera sur trois grandes missions : la stabilisation économique, le financement du développement et l’équité intergénérationnelle. Pour chacune d’elles, un véhicule d’investissement spécifique est prévu.

Le premier, consacré à la stabilisation, aura pour fonction de constituer une réserve financière. Celle-ci pourra être mobilisée en cas de choc économique majeur, notamment lorsque les cours des matières premières connaissent de fortes fluctuations. Il s’agit ainsi de mieux protéger l’économie guinéenne contre les aléas des marchés internationaux.

Le deuxième véhicule sera dédié au financement du développement. Il devra soutenir, en partenariat avec des investisseurs privés et institutionnels, des projets économiquement viables, capables de créer de la valeur et des emplois. Les investissements pourront porter sur les infrastructures, l’énergie, l’industrie et d’autres secteurs productifs.

Le troisième volet concerne l’équité entre les générations. Son rôle sera de faire fructifier un patrimoine financier sur le long terme afin qu’une partie de la richesse tirée de l’exploitation des gisements actuels puisse également profiter aux générations futures.

Une gouvernance placée sous le signe de la transparence

La présidence insiste également sur les garanties prévues pour encadrer la gestion du Fonds. Entièrement détenu par l’État guinéen, le FSG disposera d’une autonomie opérationnelle et sera administré selon des règles présentées comme conformes aux standards internationaux.

« Il sera administré par un conseil d’administration de neuf membres, dont sept administrateurs indépendants, et ses décisions d’investissement reposeront sur des critères financiers, économiques et de maîtrise des risques ».

Le dispositif annoncé s’inspire des Principes de Santiago. Adoptées en octobre 2008 par le Groupe de travail international sur les fonds souverains (IWG), avec l’appui du Fonds monétaire international (FMI), ces 24 lignes directrices volontaires visent à promouvoir les bonnes pratiques en matière de gouvernance, de transparence et de gestion des investissements.

La présidence annonce par ailleurs la publication régulière d’informations sur les investissements du FSG, ses performances et sa gestion. Une manière, selon les autorités, de permettre aux citoyens de suivre l’utilisation des ressources confiées à cet instrument.

Avec la mise en place de ce Fonds, le président Mamadi Doumbouya entend inscrire les revenus tirés des ressources naturelles dans une stratégie de développement à long terme. L’ambition affichée est notamment de faire de Simandou un levier de transformation économique comparable, pour la Guinée, au rôle joué par le pétrole dans le développement des pays du Golfe.