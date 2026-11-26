Tribune : L’annonce, ce 23 novembre 2026, de l’approbation par le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) d’un programme triennal (2026-2029) d’environ 417 millions de dollars américains en faveur de la République de Guinée, est saluée par Conakry comme un tournant stratégique.

Articulé autour de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de crédit (MEDC), ce dispositif intervient à un moment charnière où l’exécutif accélère la mise en œuvre du mégaprojet Simandou 2040.

Au-delà de l’enthousiasme officiel, une lecture rigoureuse s’impose pour évaluer la portée réelle de cet accord, ses angles morts et les interrogations politiques qu’il soulève.

Ce sésame financier est plus qu’une manne budgétaire!

La composante FEC offre un financement concessionnel (à taux d’intérêt nul ou très faible) assorti d’un différé de remboursement, permettant de soutenir la balance des paiements et de renforcer les réserves de change sans alourdir immédiatement le service de la dette.

En réalité, 417 millions de dollars étalés sur trois ans restent modestes face aux besoins d’infrastructures du pays. A titre de comparaison, les récents emprunts obligataires nationaux ont mobilisé plus de 4 500 milliards de GNF en une seule opération.

La véritable valeur de l’accord réside dans le signal envoyé aux marchés, la signature du FMI débloque les appuis budgétaires de la Banque mondiale, de la BAD et des bailleurs bilatéraux à des taux compétitifs.

Le programme impose une discipline dans la gestion de la trésorerie, la préparation budgétaire et la transparence des recettes extractives.

Les inconvénients se manifeste par le coût social et le piège de l’endettement

Car il y a une exigence d’ assainir les finances publiques et de mobiliser davantage de recettes internes . Et cela se traduit généralement par l’élargissement de l’assiette fiscale, la rationalisation des subventions (notamment énergétiques) et un contrôle strict de la masse salariale. Dans un pays où une large part des biens de consommation est importée, le risque d’une compression du pouvoir d’achat des ménages est réel.

Et un autre risque est à craindre

En facilitant l’accès à de nouveaux financements extérieurs, le label du FMI peut encourager une accumulation rapide de dettes non concessionnelles ou commerciales pour financer les projets connexes à Simandou, exposant le pays à un risque de surendettement si les revenus miniers tardent ou fluctuent.

Quelles perspectives pour la Guinée ?

À moyen terme, l’économie guinéenne affiche des perspectives de croissance soutenues par le secteur extractif (bauxite et fer de Simandou).

Toutefois, le principal défi de la période 2026-2029 sera d’éviter le syndrome de « l’économie d’enclave » , faire en sorte que la croissance macroéconomique générée par les mines irrigue l’agriculture (qui emploie plus de 60 % de la population), l’énergie et les services sociaux de base.

Mais trois questions essentielles sur la gouvernance et la quête de financements se dégagent.

La lecture croisée de ce communiqué avec les actes récents de l’exécutif, notamment la frénésie de mobilisation financière, emprunts obligataires records, tournées de recherche de fonds et les discours sur la refondation , soulève des interrogations majeures.

Primo , pourquoi cette course effrénée aux financements extérieurs et intérieurs alors que le pays est assis sur une rente minière annoncée comme historique ?

Le gouvernement multiplie les levées de fonds (marché financier régional, bailleurs multilatéraux, partenariats bilatéraux) au nom de Simandou 2040. Si l’investissement préalable est nécessaire pour capter la rente future, l’opinion est en droit de s’interroger sur la soutenabilité de cette trajectoire.

Hypothèque-t-on déjà les recettes futures de Simandou pour financer le train de vie de l’État et des projets dont la rentabilité économique n’est pas toujours auditée ?

Secondo, comment garantir l’efficience et la traçabilité de ces milliards sans contre-pouvoirs institutionnels pleinement opérationnels ?

L’Etat met en avant la gouvernance, la transparence et la redevabilité dans l’emploi des ressources de l’État .

Or, une ancre technique imposée par Washington ne saurait remplacer les garde-fous démocratiques internes.

En l’absence d’un (réel) contrôle parlementaire pluraliste et rigoureux sur l’exécution budgétaire et l’endettement, et face aux défis persistants de corruption, quels mécanismes concrets empêcheront la dilution de ces fonds dans les circuits administratifs ?

Et tertio , comment concilier le discours de protection sociale avec les impératifs d’austérité du FMI ?

L’exécutif réaffirme sa détermination à mener les réformes tout en protégeant les ménages les plus vulnérables .

Au-delà de la formule consacrée des communiqués officiels, où sont les filets sociaux chiffrés, ciblés et budgétisés ?

Lorsque les réformes fiscales ou tarifaires frappent le panier de la ménagère, la promesse politique de solidarité résiste-t-elle à l’épreuve des faits ?

En définitive, l’accord du 23 novembre 2026 est un outil financier précieux, mais il ne constitue ni une recette budgétaire miraculeuse ni un blanc-seing politique.

La confiance des institutions de Bretton Woods se mesure à l’équilibre des agrégats macroéconomiques , celle des citoyens guinéens, elle, se jugera uniquement à l’aune de l’accès à l’électricité, la propreté , à l’emploi et à la dignité quotidienne.

Mamadi Cisse, économiste, consultant d’affaires, gestionnaire de projet.

Membre bureau exécutif du MoDeL