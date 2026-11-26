Les communes guinéennes font l’objet d’une nouvelle classification. Elles sont désormais réparties en trois catégories : A, B et C. La décision a été annoncée par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD), à travers un arrêté rendu public ce jeudi 26 novembre 2026.

Selon la ministre Djenabou Touré, cette réforme vise à adapter l’accompagnement de l’État aux réalités de chaque collectivité locale et à favoriser une répartition plus équitable des ressources publiques.

Le document précise que cette classification repose sur huit critères :

1. La population résidente ;

2. L’étendue territoriale ;

3. Le niveau d’urbanisation ;

4. L’accessibilité géographique ;

5. Le niveau des recettes propres mobilisées ;

6. L’existence d’infrastructures structurantes, administratives et marchandes ;

7. Le rôle de pôle économique, administratif ou de services joué par la commune ;

8. Les contraintes spécifiques liées à l’insularité, à l’enclavement ou à la fragilité territoriale.

L’arrêté prévoit également une révision de cette classification tous les cinq ans. Celle-ci peut toutefois intervenir plus tôt à la suite d’un recensement général de la population, d’une modification du périmètre territorial d’une commune ou d’un changement important des indicateurs démographiques, économiques ou financiers.

Cette révision peut être engagée sur proposition des services compétents du ministère chargé des collectivités décentralisées.

Consultez ci-dessous la liste complète des communes réparties selon les trois catégories.