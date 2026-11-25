L’Assemblée nationale a adopté, ce mercredi 25 novembre 2026, le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds souverain de la République de Guinée. Le texte a recueilli 121 voix pour, aucune contre et deux abstentions, sur un total de 123 votants.

Cette adoption fait suite aux instructions données par Mamadi Doumbouya lors du Conseil des ministres du jeudi 19 novembre, au cours duquel il avait demandé au Comité stratégique Simandou de finaliser la création du Fonds souverain.

Le dispositif prévoit la mise en place d’un instrument patrimonial destiné à recueillir une part importante des revenus issus de l’exploitation minière du pays. Dans un premier temps, 30 % des recettes publiques générées par le projet Simandou lui seront affectées. Sa dotation initiale, à mobiliser sur les cinq premières années, est fixée à un milliard de dollars américains.

Le Fonds sera notamment soumis aux dispositions du droit des sociétés commerciales (OHADA), du droit des finances publiques, du droit minier, du droit domanial et du droit de la commande publique.

Dans son exposé des motifs, la commission des Lois estime que la création de ce Fonds s’inscrit dans une dynamique historique et internationale marquée par la multiplication des fonds souverains. Elle justifie sa mise en place par des enjeux à la fois nationaux et internationaux, qui confèrent à cet instrument un intérêt stratégique pour la Guinée.

« La création d’un fonds souverain dans le contexte de la Guinée présente un triple intérêt : d’abord soutenir le développement économique en finançant, aux côtés du secteur privé, des investissements rentables dans les secteurs stratégiques ; puis préserver les intérêts des générations futures en transformant les ressources minières épuisables en actifs financiers durables ; et enfin renforcer la gouvernance des revenus miniers grâce notamment à une gestion transparente, encadrée par la loi et soumise au contrôle parlementaire et juridictionnel », précise le rapport de la commission Lois.

La commission insiste néanmoins sur les conditions nécessaires à la réussite de ce dispositif. Elle estime que les bénéfices attendus dépendront d’une gouvernance rigoureuse, d’une gestion indépendante, de règles clairement définies en matière d’alimentation et de retrait des fonds, ainsi que de mécanismes efficaces de transparence et de contrôle.

Sur le plan financier, la dotation initiale est fixée à un milliard de dollars, à mobiliser sur cinq exercices. Le texte initial prévoyait un versement annuel minimum de 100 millions de dollars, soit 500 millions garantis sur cinq ans. La commission a proposé une modification portant ce montant à 150 millions de dollars pour les deux premières années, puis à 200 millions pour les trois suivantes. Cette révision permet de garantir 900 millions de dollars sur la période, le solde restant devant faire l’objet d’une couverture explicitement prévue.

Quant aux ressources destinées à alimenter le Fonds, elles comprennent 30 % des recettes fiscales et non fiscales issues du projet Simandou, ainsi que 5 % des recettes générées par les projets extractifs dont la mise en exploitation intervient après l’entrée en vigueur de la loi.