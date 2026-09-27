Guinée : l’État sollicite 2 500 milliards GNF pour financer les investissements de Simandou 2040

L’État guinéen annonce le lancement d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne (APE) d’un montant de 2 500 milliards de francs guinéens (GNF). Cette opération vise à mobiliser des ressources destinées au financement de plusieurs investissements prioritaires, notamment dans les infrastructures routières, le secteur énergétique et le développement socio-économique du pays.

L’opération est conduite sous l’autorité de Mariama Ciré Sylla, ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, dans le cadre de la stratégie de financement des investissements prioritaires associés au programme Simandou 2040.

Selon les autorités, les fonds mobilisés devraient contribuer notamment à la réalisation et à la modernisation d’infrastructures routières, au renforcement des capacités de production énergétique ainsi qu’au financement d’actions à caractère socio-économique.

Le montant recherché s’élève à 2 500 milliards de GNF, soit environ 455 millions de dollars selon le montant indiqué. L’emprunt est assorti d’une maturité de cinq ans et d’un taux d’intérêt annuel de 11 %.

Pour le gouvernement, cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier les sources de financement de l’économie nationale. Celle-ci repose notamment sur la mobilisation des recettes publiques, le recours aux financements concessionnels, les investissements privés, les partenariats public-privé ainsi que l’accès aux marchés de capitaux.

La ministre de l’Économie, des Finances et du Budget met particulièrement l’accent sur la mobilisation des ressources intérieures, notamment à travers l’épargne nationale. « La mobilisation des ressources intérieures occupe une place clé. En plus des impôts, il y a les recettes fiscales et douanières ainsi que les recettes non fiscales que l’État collecte chaque année. Nous avons aussi la possibilité de mobiliser l’épargne locale », a expliqué Mariama Ciré Sylla.

Selon la ministre, l’appel public à l’épargne doit permettre d’élargir la participation au financement de l’économie nationale. « Quasiment tout le monde peut y participer. En organisant ce type d’opération, elle ne fait que concrétiser la vision du chef de l’État, le président Mamadi Doumbouya, qui veut qu’on compte sur nos propres ressources, tout en tendant aussi la main », a-t-elle ajouté.

Cette opération intervient après une précédente mobilisation de ressources sur le marché intérieur. En novembre 2025, la Guinée avait levé plus de 1 500 milliards de francs guinéens dans le cadre d’une opération destinée à renforcer le financement intérieur et à contribuer au développement du marché des titres publics.

Cette précédente émission portait sur 300 000 obligations d’une valeur nominale de 5 millions de GNF chacune, avec une maturité de cinq ans et un taux d’intérêt annuel de 11 %.

Avec ce nouvel emprunt de 2 500 milliards de GNF, les autorités guinéennes cherchent ainsi à accroître la mobilisation de l’épargne nationale et à renforcer le recours au marché intérieur pour financer les investissements jugés prioritaires dans le cadre du programme Simandou 2040.