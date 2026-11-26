Les Guinéens doivent-ils s’attendre à une hausse du prix du carburant et des factures d’électricité dans les prochains mois ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que le Fonds monétaire international (FMI) vient d’approuver un appui financier de 417 millions de dollars à la Guinée, assorti de plusieurs exigences, notamment sur la réduction des subventions énergétiques.

Cet accord, conclu sur une période de 38 mois au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et de la Facilité élargie de fonds (FEF), porte sur un financement total de 310,59 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), soit 145 % de la quote-part de la Guinée auprès du FMI. Une enveloppe équivalant à environ 417 millions de dollars.

Dans un premier temps, quelque 63,4 millions de dollars seront mis à la disposition des autorités guinéennes pour soutenir le budget. Le reste sera débloqué en six tranches égales, à l’issue d’évaluations semestrielles du programme.

Ce financement se répartit entre 103,53 millions de DTS, soit près de 139,1 millions de dollars, mobilisés au titre de la FEC à travers le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance, et 207,06 millions de DTS, équivalant à environ 278,1 millions de dollars, issus des ressources générales du FMI au titre de la FEF.

Mais cet appui n’est pas sans conditions. Parmi les mesures préconisées figure notamment la suppression progressive des subventions aux carburants et à l’électricité. Le FMI estime que cette réforme pourrait permettre de dégager davantage de ressources pour d’autres dépenses.

« La suppression progressive des subventions aux carburants et à l’électricité, associée au renforcement des mesures ciblées de protection des ménages vulnérables, permettrait d’améliorer encore l’efficience des dépenses et de dégager des marges pour les investissements prioritaires », encourage l’institution.

Une recommandation qui place le gouvernement guinéen devant un arbitrage délicat. Dans la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, les autorités prévoient de consacrer 5 499 milliards de francs guinéens (GNF), soit environ 10 % des recettes fiscales attendues, au soutien des prix des produits pétroliers. L’objectif est de maintenir le litre de carburant à 12 000 GNF. La subvention à l’électricité, quant à elle, est évaluée à 3 000 milliards de GNF.

Si Conakry décide de suivre les recommandations du FMI et de réduire, voire de supprimer ces subventions, les conséquences risquent de se répercuter directement sur le quotidien des ménages.

Une hausse des prix du carburant et de l’électricité pourrait peser davantage sur le pouvoir d’achat, dans un contexte où les dépenses courantes restent déjà difficiles à supporter pour de nombreuses familles.

Le gouvernement devra donc trancher entre les exigences de son partenaire financier, qui plaide pour une meilleure maîtrise des dépenses publiques, et le maintien des mécanismes de soutien qui amortissent, pour l’heure, le coût de la vie. Un équilibre loin d’être évident.