Le monde de la presse guinéenne est en deuil. Le journaliste Mouctar Kaalan Diallo a tiré sa révérence ce jeudi 26 novembre 2026, après plusieurs mois de lutte contre la maladie.

Administrateur général du site Le Billet du Jour et journaliste au quotidien Horoya, il laisse derrière lui des confrères profondément attristés par sa disparition.

Depuis l’annonce de son décès, les hommages se succèdent au sein de la corporation. Ses confrères évoquent un homme humble, discret et engagé, qui aura consacré une bonne partie de sa vie au journalisme et au service de la presse guinéenne.

Mouctar Kaalan Diallo sera inhumé ce jeudi 26 novembre à 16 heures, au quartier Dar-Es-Salam.