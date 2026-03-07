Dans le cadre de sa politique de soutien aux professionnels de la boulangerie, Les Moulins d’Afrique, filiale du Groupe SONOCO, a procédé ce samedi 7 mars 2026 à une importante remise de dons en faveur des boulangers guinéens, à l’occasion du mois saint du Ramadan.

La cérémonie s’est tenue sur le site industriel du Groupe SONOCO à Tombolia, en présence de la ministre de l’Industrie et du Commerce, Fatima Camara, du Directeur général du Groupe SONOCO, Abdoul Karim Diallo, entouré de plusieurs membres du Comité de direction du Groupe, ainsi que des représentants de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée (FENABPAG) et de boulangers venus de différentes régions du pays.

Prenant la parole au nom de l’entreprise, Boubacar Barry, Directeur général de LMA – Les Moulins d’Afrique, a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation des acteurs du secteur autour de cette initiative.

Il a rappelé le rôle central du pain dans la vie quotidienne des Guinéens, tout en saluant l’engagement des boulangers qui, souvent tard dans la nuit ou aux premières heures du matin, travaillent avec professionnalisme pour nourrir des milliers de familles.

Selon lui, la production du pain repose sur une véritable chaîne de valeur impliquant plusieurs acteurs : producteurs de blé, transporteurs, industries meunières, distributeurs et, bien entendu, les boulangers.

« Les Moulins d’Afrique, en tant qu’acteur majeur du secteur meunier en Guinée, est pleinement conscient de l’importance stratégique du travail des boulangers. Grâce à vous, la farine que nous produisons prend toute sa valeur et devient ce produit essentiel qu’est le pain », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de cette initiative de solidarité, l’entreprise a offert 6 000 bouteilles de jus Salam de 1,5 litre et 1 000 sacs de riz Satugrain, destinés aux boulangers de toutes les régions du pays pour le Sounakati, le repas de rupture du jeûne pendant le Ramadan.

À cela s’ajoute 250 sacs de farine AGB, mis à la disposition de la Fédération afin de permettre aux boulangers de produire et de distribuer gratuitement du pain dans les mosquées à l’occasion de la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr).

Pour l’entreprise, ce geste dépasse le simple symbole et traduit une conviction forte : le développement durable d’une filière repose sur la collaboration, la performance et une organisation structurée entre ses différents acteurs.

Pour sa part, Alpha Boubacar Diallo, président de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, a salué l’initiative de Les Moulins d’Afrique, qu’il considère comme une marque concrète de solidarité envers les artisans boulangers.

Il a souligné que le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie constitue aujourd’hui un pilier important de la vie économique et sociale en Guinée.

« À travers tout le territoire national, des milliers de familles vivent directement ou indirectement de cette activité. Chaque jour, nos artisans travaillent avec engagement pour garantir l’accès au pain, produit de première nécessité pour nos concitoyens », a-t-il indiqué.

Le responsable de la fédération a également insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats entre les boulangers, les moulins et les autorités publiques afin d’assurer la stabilité et le développement harmonieux de la filière.

Présente à la cérémonie, la ministre de l’Industrie et du Commerce, Fatima Camara, a salué cette initiative qu’elle qualifie de geste fort de solidarité en cette période de spiritualité et de partage.

Elle a rappelé que le secteur de la boulangerie occupe une place stratégique dans l’économie nationale et dans le quotidien des populations.

« Le pain est un produit de base accessible à tous et présent dans presque chaque foyer guinéen. Derrière ce produit simple en apparence se cache toute une chaîne de valeur impliquant importateurs, meuniers, transformateurs, boulangers et distributeurs », a-t-elle expliqué.

La ministre a également souligné l’importance des efforts engagés par son département pour améliorer l’organisation de la filière, renforcer le dialogue avec les organisations professionnelles et garantir un approvisionnement stable et accessible.

À travers cette initiative, Les Moulins d’Afrique réaffirme son engagement aux côtés des boulangers guinéens, tout en contribuant aux actions de solidarité qui caractérisent le mois de Ramadan.