Publireportage – Après 29 ans d’absence, la Guinée accueille à nouveau une session ordinaire du Conseil d’administration du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La 45e édition de cette rencontre s’est ouverte ce mardi 24 novembre 2026 à Conakry, en présence de plus de 70 participants venus des 18 États membres de l’institution. Parmi eux figurent des ministres chargés du Travail, des experts et des responsables des administrations du travail.

Organisée par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale, la rencontre se déroule sur trois jours, jusqu’au 26 novembre. Elle doit permettre aux États membres de faire le point sur les activités du Centre, d’examiner ses comptes et ses documents statutaires, mais aussi de réfléchir aux nouvelles orientations à donner à l’institution. Les travaux des experts déboucheront sur des recommandations qui seront ensuite soumises aux ministres.

À l’ouverture des travaux des experts, la ministre guinéenne de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale, Ramatoulaye Camara, a salué le choix de la Guinée pour accueillir cette 45e session. Elle a exprimé la satisfaction des autorités guinéennes de recevoir les différentes délégations, soulignant que ces retrouvailles offrent une nouvelle occasion de resserrer les liens entre les États membres et de renforcer les actions communes au sein du CRADAT.

« Les travaux que vous conduirez s’inscrivent en prélude à la 45e session ordinaire du Conseil d’administration du CRADAT et constituent une étape importante dans la préparation des décisions qui seront soumises aux ministres dans les jours prochains », a-t-elle souligné.

La ministre a également appelé les experts à mettre leurs compétences et leur expérience au service de l’institution. Elle a particulièrement insisté sur la qualité des discussions et la portée des recommandations attendues. « Nous comptons donc sur l’expertise de tous, sur la qualité des échanges et la pertinence de vos recommandations pour contribuer au rayonnement de notre institution commune », a-t-elle insisté.

Pour le directeur général du CRADAT, Arsène Armand Hien, ces assises revêtent un caractère particulier. Il s’est réjoui du retour de l’institution en Guinée, près de trois décennies après sa dernière session dans le pays, et a salué le rôle des autorités guinéennes dans l’organisation de ces retrouvailles.

« Nous sommes heureux de nous retrouver en Guinée. Après 29 ans d’absence, cette rencontre est historique », a-t-il affirmé.

Arsène Armand Hien a par ailleurs expliqué que les experts auront pour mission de revenir sur les conclusions de la précédente session extraordinaire. Il s’agira notamment de vérifier leur conformité avec les décisions et les orientations alors adoptées, avant de préparer un rapport à l’intention des ministres.

« Cette réunion des experts préparera le rapport. Il le mettra à la disposition de la session ministérielle qui aura lieu le jeudi », a expliqué le directeur général.

Présent à la cérémonie, le ministre sénégalais de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a lui aussi salué l’accueil réservé aux délégations par les autorités guinéennes. Il a surtout rappelé l’importance du CRADAT dans la modernisation des administrations du travail sur le continent. Confiant dans le travail engagé par les experts, il espère que leurs conclusions permettront de faciliter les échanges et les décisions lors de la session ministérielle.

« Je crois qu’aujourd’hui, un centre d’une importance capitale comme le CRADAT a besoin d’aller vers la modernisation de l’administration du travail. Les experts sont en train de faire un excellent travail et nous leur faisons confiance pour nous produire un excellent rapport qui permettra de faciliter la session ministérielle qui va suivre », a-t-il indiqué.

La session ministérielle, point culminant de cette 45e édition, se tiendra le jeudi 26 novembre. Les ministres chargés du Travail des 18 États membres y examineront les conclusions des experts avant de se prononcer sur les décisions et les orientations à retenir pour l’avenir du Centre.

Créé pour accompagner le développement des administrations du travail en Afrique, le Centre régional africain d’administration du travail est une institution intergouvernementale qui regroupe 18 États du continent. Ses principales missions portent sur la formation des cadres, le renforcement des capacités et le développement des compétences des acteurs du monde du travail.