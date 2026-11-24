La lutte contre l’exploitation illicite de l’or prend désormais une dimension nationale. Initialement limitée à la région de Siguiri, l’interdiction de l’orpaillage clandestin est étendue à l’ensemble du territoire guinéen.

La décision a été annoncée dans un communiqué conjoint signé par les ministères de la Justice, de la Défense nationale, de l’Administration du territoire, de la Sécurité, de l’Environnement, ainsi que des Mines et de la Géologie.

« Les opérations de lutte contre l’exploitation illicite de l’or se poursuivent et s’étendent désormais à l’ensemble du territoire national », indique le communiqué.

Les autorités assurent que les opérations seront menées dans le respect des textes en vigueur. « Conformément à leur mission, les forces de défense et de sécurité continueront d’opérer avec professionnalisme dans le strict respect des lois et règlements. Elles veilleront en outre à garantir la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la préservation de l’environnement et des droits humains », précise le document.

Le communiqué met également en garde contre toute tentative de poursuivre cette activité illégale. « Tout contrevenant, qu’il soit guinéen ou étranger, sera interpellé et fera l’objet de poursuites judiciaires conformément aux lois et règlements en vigueur. »

Les autorités administratives locales sont, elles aussi, appelées à contribuer à l’application de cette mesure. Gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires, présidents de districts et de quartiers, ainsi que l’ensemble des responsables administratifs, sont invités à « prêter main-forte aux forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain ».

Cette extension intervient après la décision prise le 2 novembre dernier d’interdire l’orpaillage clandestin dans la région de Siguiri. Avec cette nouvelle mesure, les autorités entendent désormais intensifier la lutte contre cette pratique sur toute l’étendue du territoire national.