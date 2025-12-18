Les Moulins d’Afrique (LMA), filiale du Groupe SONOCO, a procédé, ce jeudi 18 décembre 2025, à la remise officielle de 33 motos aux représentants des associations de boulangers des 33 préfectures de la République de Guinée.

Cette initiative s’inscrit dans la politique d’accompagnement de l’entreprise en faveur des professionnels de la boulangerie, avec pour objectif d’améliorer leur mobilité, de renforcer la coordination de leurs actions et de soutenir la structuration durable de la filière à l’échelle nationale.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités et partenaires institutionnels, dont le ministre de la Culture et de l’Artisanat, M. Moussa Moïse Sylla, le Chef de Cabinet du Ministère du Commerce, M. Francis Didier Massoma, représentant Madame la Ministre du Commerce, ainsi que le Secrétaire Général adjoint de la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat de Guinée, M. Mohamed Lamine Solano, représentant le Président de ladite institution.

Intervenant à cette occasion, le Directeur commercial et marketing des Moulins d’Afrique, Alpha Ibrahima Diallo, est revenu sur la démarche de proximité engagée par l’entreprise depuis plusieurs années.

« Depuis plus de dix ans, Les Moulins d’Afrique fournit de la farine à l’ensemble de la population guinéenne », a-t-il rappelé, avant d’expliquer que le déploiement de représentants dans les 33 préfectures a permis d’identifier les principales difficultés rencontrées par les boulangers, notamment en matière de mobilité.

« L’un des problèmes majeurs concernait les déplacements des responsables d’associations à l’intérieur du pays. Les Moulins d’Afrique a donc décidé d’apporter une solution concrète afin de faciliter la couverture des sous-préfectures et des districts, au bénéfice des professionnels et des consommateurs », a-t-il précisé.

Prenant ensuite la parole, le Directeur général des Moulins d’Afrique, Boubacar Barry, a souligné la portée stratégique et citoyenne de cette action.

« À travers ce don, Les Moulins d’Afrique renforce son partenariat avec les boulangers guinéens, qui sont pour nous des partenaires stratégiques et des acteurs incontournables de la chaîne de valeur agroalimentaire », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs indiqué que cette remise de motos s’inscrit dans un programme plus large d’accompagnement. « Après cette dotation aux bureaux préfectoraux, Les Moulins d’Afrique poursuivra ses actions au profit des bureaux régionaux, puis du bureau national des boulangers », a-t-il annoncé, avant de s’adresser directement aux bénéficiaires : « Ces motos sont les vôtres. Elles traduisent notre confiance et notre volonté d’avancer ensemble. »

Présent à la cérémonie, le ministre de la Culture et de l’Artisanat, M. Moussa Moïse Sylla, a salué une initiative qu’il juge porteuse de sens.

« Cette cérémonie est symboliquement importante. Elle améliore la mobilité des boulangers artisans et illustre l’engagement du Groupe SONOCO, à travers Les Moulins d’Afrique, en matière de responsabilité sociétale des entreprises », a-t-il affirmé.

Le ministre a également rappelé le rôle central des boulangers dans l’économie locale et la cohésion sociale. « Les boulangers sont présents partout sur le territoire et participent à la stabilité sociale. Les accompagner, c’est contribuer à la paix sociale, car le pain reste un produit essentiel », a-t-il souligné.

Au nom des bénéficiaires, le président de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée, Alpha Oumar Sacko, a exprimé sa satisfaction.

« Ce don de motos va faciliter les déplacements des présidents préfectoraux entre les régions, les préfectures et les zones reculées », a-t-il indiqué, assurant que ces engins seront utilisés « pour le travail de structuration de la filière et pour la promotion de la farine AGB ».

À travers cette remise de 33 motos, Les Moulins d’Afrique confirme son engagement aux côtés des boulangers guinéens et sa volonté de contribuer durablement au développement de la filière blé–farine–boulangerie en Guinée.