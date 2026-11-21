Le football guinéen est en deuil. Ancien gloire du Hafia 77, Ibrahima Sory Keita, plus connu sous le surnom de «Petit Sory», est décédé, samedi 21 novembre 2026 à Conakry des suites d’une maladie, à l’âge de 81 ans.

L’annonce de sa disparition a été faite par la Fédération guinéenne de football (Féguifoot).

Ailier droit de grand talent, Petit Sory a marqué l’histoire du Hafia FC, dont il a défendu les couleurs de 1965 à 1981. Il fut l’un des acteurs majeurs de l’âge d’or du club de Dixinn, qui a dominé le football continental en remportant à trois reprises la Coupe d’Afrique des clubs champions, en 1972, 1975 et 1977.

« Son nom restera à jamais lié à l’histoire du football guinéen et africain, et le stade du Hafia FC à Nongo porte aujourd’hui son nom », témoigne la Féguifoot.

Né le 30 novembre 1944, Ibrahima Sory Keita, dit Petit Sory, s’éteint à 81 ans, laissant derrière lui un héritage sportif considérable et le souvenir d’une figure emblématique du football guinéen et africain.