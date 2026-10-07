Congrès électif de la FEGUIFOOT : quatre candidatures retenues, une rejetée

À quelques semaines du prochain congrès électif de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT), les contours de la prochaine bataille pour la présidence se précisent. La Commission électorale de l’instance a examiné les dossiers déposés et a provisoirement validé quatre candidatures.

Mamadou Antonio Souaré, Ibrahima Kalil Kaba, Mamady Doumbouya et Mohamed Chérif Haïdara sont ainsi autorisés, à ce stade, à poursuivre la course à la présidence de la FEGUIFOOT. Le congrès électif est prévu le 27 octobre 2026 à Conakry.

Quatre candidatures provisoirement retenues

Après examen des différents dossiers, conformément aux statuts de la FEGUIFOOT et à son Code électoral, la Commission électorale a déclaré quatre listes provisoirement recevables et valides.

Il s’agit de la liste conduite par Mamadou Antonio Souaré, président du conseil d’administration du Horoya AC, de celle d’Ibrahima Kalil Kaba, président de Karfamoriah FC, de Mamady Doumbouya, directeur général de l’ARPT et président du conseil d’administration de l’Union FC de Conakry, ainsi que de Mohamed Chérif Haïdara, directeur général de SMC Négoce.

Ces quatre candidats restent toutefois soumis aux prochaines étapes de la procédure électorale.

La candidature d’Ousmane Conté provisoirement rejetée

La Commission électorale n’a, en revanche, pas retenu à ce stade la liste conduite par Ousmane Conté.

Dans sa décision, elle précise : « Rejette provisoirement la liste conduite par Monsieur Ousmane CONTE, comme irrecevable pour les motifs exposés dans la présente décision. »

Ce rejet est présenté comme provisoire, la procédure électorale devant encore suivre son cours.

Les listes déclarées recevables doivent notamment faire l’objet de la publication prévue par le Code électoral de la Fédération Guinéenne de Football.

« Les listes provisoirement retenues feront l’objet de la publication prévue par le Code électoral de la Fédération Guinéenne de Football », indique l’article 3 de la décision de la Commission électorale.

Rendez-vous le 27 octobre à Conakry

L’élection du Comité exécutif de la Fédération Guinéenne de Football est fixée au 27 octobre 2026, à Conakry, à partir de 10 heures.

À ce stade de la procédure, quatre candidatures restent donc provisoirement en lice pour la présidence de l’instance dirigeante du football guinéen. La suite du processus permettra de confirmer définitivement les listes appelées à participer au scrutin.