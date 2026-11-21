Plus de deux semaines après l’interdiction de l’orpaillage clandestin dans la région administrative de Siguiri, les autorités judiciaires entendent veiller à l’application effective de cette mesure. Cette décision, qui a provoqué le départ de plus de 160 000 orpailleurs illégaux, fait désormais l’objet d’une attention particulière des services compétents.

En déplacement à Kourémalé, localité située à la frontière entre la Guinée et le Mali, le procureur général près la Cour d’appel de Kankan, Marwane Baldé, a appelé les forces de sécurité à renforcer leur vigilance aux différents points de passage. Il a également insisté sur le respect des prérogatives de chaque service impliqué dans le contrôle frontalier, rapporte le média gbaikandjamana.org.

« Nous avons demandé de renforcer la vigilance, la fermeté au niveau du passage des citoyens au niveau de la frontière, le respect des différentes attributions de la gendarmerie nationale, la police nationale et de la douane nationale, d’accomplir leur mission conformément à la réglementation en vigueur. »

Au-delà du renforcement des contrôles à la frontière, le magistrat entend également mobiliser les juridictions de son ressort pour empêcher toute reprise des activités d’orpaillage clandestin.

À cet effet, il annonce avoir donné des instructions aux parquets concernés, avec une attention particulière pour celui de Siguiri, afin de veiller à l’application rigoureuse de la décision administrative interdisant cette pratique.

« J’instruis les parquets d’instance, notamment le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri, à l’effet de veiller au respect strict de la décision administrative, de l’acte administratif interdisant l’exploitation illicite d’orpaillage de manière anarchique, désordonnée en République de Guinée.»

Marwane Baldé précise toutefois que ces directives ne concernent pas uniquement la juridiction de Siguiri. Elles s’étendent à l’ensemble des parquets relevant de son ressort. Il rappelle, à ce titre, que le respect des actes administratifs constitue une responsabilité essentielle du ministère public.

« Ces instructions s’élargissent à tous les autres parquets du ressort. Le respect strict des actes administratifs conformément à la mission principale des procureurs de la République et du procureur général.»