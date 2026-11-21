Le président Mamadi Doumbouya veut accélérer la mise en place du Fonds souverain de Guinée (FSG). Lors du Conseil des ministres du jeudi 19 novembre 2026, il a instruit le comité stratégique de Simandou de prendre les dispositions nécessaires pour finaliser sa création d’ici à la fin de l’année.

Ce fonds doit permettre à la Guinée de disposer d’un nouvel instrument de gestion et de valorisation de ses ressources nationales. Il aura notamment pour mission de financer le développement du pays, en soutenant des secteurs prioritaires comme les infrastructures, l’éducation, la santé et l’emploi des jeunes.

Le FSG devra également contribuer à la stabilisation des finances publiques, notamment en amortissant les effets des fluctuations des cours des matières premières. Il est aussi appelé à constituer une réserve destinée aux générations futures, avec l’ambition de transformer les ressources naturelles, par définition épuisables, en un patrimoine durable.

Dans le compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Faya François Bourouno, a précisé les instructions données par le chef de l’État. « Le chef de l’État a instruit le comité stratégique de Simandou de renforcer la rigueur de son suivi afin que sa création soit finalisée d’ici la fin de l’année 2026. À cet effet, le secrétariat général du gouvernement a été chargé d’accélérer la procédure législative en lien avec l’Assemblée nationale. »

Cette annonce intervient alors que le processus institutionnel de création du fonds se poursuit. En septembre dernier, le comité stratégique de Simandou avait consacré une réunion à l’examen de la procédure de ratification de la loi portant création du Fonds souverain de Guinée.

La fin de l’année 2026 constitue désormais l’échéance fixée par Doumbouya. Les prochaines semaines seront déterminantes pour accélérer les démarches législatives et concrétiser la mise en place de cet instrument financier.