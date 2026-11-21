Publireportage – La troisième édition du tournoi de football doté du trophée Aleksei Sakhachev, directeur général de RUSAL/Friguia, a été lancée le 14 novembre 2026, au stade Konko Sylla de Fria. Organisée par la commission des sport et loisirs de l’usine de Fria, cette compétition vise à promouvoir la pratique du sport, renforcer la cohésion entre les travailleurs et consolider les liens de fraternité et de solidarité avec les populations de la préfecture.

La cérémonie inaugurale a réuni les équipes participantes, les autorités locales ainsi que de nombreux habitants de Fria.

La première journée a opposé l’équipe FC Mines à celle de Chemin de Fer. Après avoir mouiller le maillot pendant 90 minutes, aucune n’est sortie victorieuse. Les deux équipes ont procédé au tirs aux buts. Phase à laquelle le Chemin de Fer a remporté la victoire lorsque leur gardien a réussi à arrêter la balle au 6ème tirs.

Le respect strict des règles de jeux a été observé par les joueurs, car aucun carton jaune encore moins un carton rouge n’a été enregistré au cours de ce match d’ouverture.

La forte mobilisation a été vivement saluée par le directeur général de RUSAL/Friguia, Aleksei Sakhachev, qui a par ailleurs encouragé les joueurs à faire preuve de fair-play tout en leur souhaitant bonne chance.

Les autorités locales ont à tour de rôle, magnifié cette initiative, qui est devenue une tradition annuelle dans la préfecture de Fria.

Pour cette troisième édition, douze équipes vont s’affronter du 14 au 28 novembre au stade Konko Sylla, dans l’espoir de remporter le trophée mis en jeu.

Des rencontres qui vont attirer l’attention des habitants de Fria, pour qui ce tournoi est devenu un rendez-vous majeur.

Source : Guineematin.com