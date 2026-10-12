Congrès électif Féguifoot : le Hafia et le Milo ont choisi leur candidat

La course à la présidence de la Fédération guinéenne de football est désormais lancée. Après la publication des listes provisoirement retenues par la Commission électorale, les clubs commencent à afficher leur soutien aux différents candidats. C’est dans cette dynamique que le Hafia FC et le Milo FC de Kankan ont annoncé leur soutien au groupe RF224, conduit par Mamady Doumbouya.

À deux semaines du prochain congrès électif de la FEGUIFOOT, les clubs guinéens commencent à se positionner dans la course à la présidence de l’instance.

Ce lundi 12 octobre, le Hafia FC et le Milo FC de Kankan ont respectivement affiché leur soutien à la liste conduite par Mamady Doumbouya, président du conseil d’administration d’Union FC de Conakry et directeur général de l’ARPT.

Les deux clubs, qui évoluent en première division guinéenne, ont publié des communiqués en ce sens sur leurs pages Facebook.

Une solidarité liée à la représentativité sur la liste RF224

Le soutien affiché par les deux formations s’inscrit notamment dans un contexte de représentativité au sein de la liste RF224.

Le Milo FC de Kankan est représenté par son président du conseil d’administration, Sory Doumbouya, qui occupe le poste vice-président chargé du football féminin et diversifié sur la liste.

Du côté du Hafia FC, la présence de son président délégué, Ifoura Dieng, au sein de l’équipe de Mamady Doumbouya illustre également les liens entre le club et cette candidature.

Pour rappel, le parrainage d’au moins cinq clubs figurait parmi les critères requis pour la validation des candidatures à la présidence de la FEGUIFOOT.

En attendant d’éventuelles prises de position d’autres clubs, le Hafia FC et le Milo FC ont donc affiché leur soutien à Mamady Doumbouya dans cette course électorale.

L’élection du nouveau Comité exécutif de la Fédération guinéenne de football est prévue le 27 octobre 2026 à Conakry.