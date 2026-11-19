La corruption représente un lourd manque à gagner pour les économies africaines. Selon la Banque africaine de développement (BAD), elle coûte au continent environ 148 milliards de dollars par an. À cela s’ajoutent les flux financiers illicites, estimés à près de 90 milliards de dollars annuels, ainsi que les transferts de bénéfices des multinationales vers l’étranger, évalués à 275 milliards de dollars par an. Au total, les différentes formes de fuites financières pourraient représenter jusqu’à 587 milliards de dollars chaque année, selon les estimations de la BAD.

Face à cette situation, les acteurs judiciaires africains entendent renforcer leur coopération et le partage d’expériences pour mieux combattre la criminalité économique et financière, mais aussi améliorer les mécanismes de récupération des ressources issues des activités illicites.

C’est dans ce contexte que la Guinée accueille, depuis ce mercredi 18 novembre 2026 à Conakry, la 13e Assemblée générale du Réseau inter-agences de recouvrement des avoirs pour l’Afrique de l’Ouest (ARINWA). Organisée par l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), la rencontre réunit plus de 70 délégués issus des 16 pays membres du réseau.

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Ibrahima Sory II Tounkara, a réaffirmé la nécessité de renforcer les mécanismes judiciaires et la coopération entre les États pour mieux combattre ces pratiques, qui fragilisent les économies, les institutions et les efforts de développement.

Dans son intervention du mercredi 18 novembre, le garde des Sceaux a notamment insisté sur l’ampleur des menaces liées à la criminalité économique et financière. Il a cité, parmi les principales infractions qui compromettent le développement des pays, la corruption, le détournement de deniers publics, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les trafics illicites.

« La corruption, le détournement de deniers publics, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les trafics illicites compromettent gravement les efforts de développement de nos différents pays », a-t-il déclaré.

Pour le ministre, ces infractions ne constituent pas seulement des atteintes aux finances publiques. Elles représentent également une menace pour le fonctionnement des institutions et la stabilité économique des États. « La criminalité économique et financière constitue aujourd’hui une menace majeure pour nos économies, nos institutions et le développement de nos États », a-t-il souligné.

Face à cette réalité, Ibrahima Sory II Tounkara estime que la réponse judiciaire ne doit pas se limiter à la poursuite et à la sanction des personnes mises en cause. Elle doit également permettre de retrouver les ressources issues des activités criminelles et d’en priver définitivement leurs auteurs. « Face à ces défis, nos systèmes judiciaires, en sanctionnant les auteurs d’infractions, doivent également identifier, localiser, saisir et confisquer les avoirs d’origine criminelle dans le respect des lois », a-t-il rappelé.

Cette approche met en évidence un enjeu essentiel de la lutte contre la criminalité financière. Au-delà des condamnations pénales, il s’agit de récupérer les fonds et les biens détournés ou acquis à travers des activités illicites. Un travail qui nécessite des moyens d’investigation adaptés, une expertise financière accrue et une coopération judiciaire dépassant les frontières nationales, notamment lorsque les avoirs concernés sont transférés ou dissimulés à l’étranger.

« La tenue de ces importantes assises à Conakry témoigne de notre engagement commun à renforcer la coopération régionale et internationale dans la lutte contre la criminalité économique et financière », a-t-il également indiqué.

Cette prise de position intervient dans un contexte marqué par la volonté affichée des autorités guinéennes de renforcer la lutte contre la corruption et les infractions économiques et financières.

AGRASC et AJE : des mécanismes de recouvrement déjà mobilisés

Établissement public à caractère administratif, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) a pour mission de gérer, conserver, administrer, valoriser et recouvrer les biens saisis ou confisqués dans le cadre de procédures judiciaires.

Les données communiquées par l’Agent judiciaire de l’État (AJE) lors de son bilan annuel de décembre 2025 donnent un aperçu des opérations de recouvrement réalisées. L’institution a notamment indiqué avoir reversé à l’AGRASC 788 245 456 francs guinéens, plus de 41 000 euros et 42 425 dollars américains.

Ces transferts s’inscrivent dans un recouvrement global de l’État évalué à près de 27,77 milliards de francs guinéens, après conversion des différentes devises. Des chiffres qui illustrent les enjeux financiers liés à la récupération des ressources publiques.

La CRIEF, autre instrument de la lutte contre la corruption

Parallèlement à ce dispositif, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) constitue l’un des principaux instruments judiciaires mobilisés dans la politique de lutte contre la corruption en Guinée.

Depuis sa mise en place, plusieurs anciens responsables et cadres de l’administration publique ont fait l’objet de poursuites devant cette juridiction pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de corruption, d’enrichissement illicite ou encore de blanchiment de capitaux.

Ces procédures visent notamment à faire la lumière sur la gestion de certaines ressources publiques et, lorsque les infractions sont établies, à engager les responsabilités prévues par la loi.

Toutefois, l’efficacité de cette politique ne se mesure pas uniquement au nombre de procédures ouvertes ou de personnes poursuivies. La capacité à retracer les circuits financiers, à identifier les bénéficiaires réels des fonds, à saisir les biens concernés et à assurer leur confiscation dans le respect des garanties judiciaires demeure tout aussi déterminante.

Pour la Guinée, comme pour les autres États de la sous-région, le défi consiste désormais à consolider les mécanismes de contrôle, à renforcer les capacités des institutions judiciaires et à améliorer la coopération internationale. L’objectif est de faire du recouvrement des avoirs illicites un véritable instrument de protection des ressources publiques et de lutte contre l’impunité financière.