L’affaire Nabayagate connaît un nouveau développement devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Après le blanchiment de Zenab Nabaya Dramé, principale accusée dans ce dossier, le procureur spécial, Alphonse Charles Wright, ouvre une enquête visant Youssouf Boundou Sylla, coordinateur de Guineenews au moment des faits et actuel secrétaire général du ministère de la Culture.

Selon le site Mondemedia.info, dans une réquisition signée le 16 novembre 2026, le procureur spécial a requis une interdiction de sortie du territoire national à l’encontre de Youssouf Boundou Sylla.

Cette mesure intervient dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des faits présumés de corruption d’agents privés.

Dans sa réquisition, le parquet de la CRIEF s’appuie sur l’article 777 du Code pénal ainsi que sur l’article 54 de la loi L/2017/0041/AN du 4 juillet 2017 relative à la prévention, à la détection et à la répression de la corruption et des infractions assimilées.

Alphonse Charles Wright a ainsi instruit le commissaire spécial de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré et le directeur de la Police aux frontières de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher l’intéressé de quitter le territoire national.

Le document précise que l’enquête, menée par la Direction centrale de l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF), porte sur des faits présumés de corruption d’agents privés autour d’une production journalistique qui aurait conduit à la non-inculpation de la personne dénoncée.

Le procureur spécial tient toutefois à préciser que cette interdiction de sortie du territoire ne constitue pas, à elle seule, une déclaration de culpabilité. Il s’agit d’une mesure conservatoire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire.

Rappel des faits

L’affaire remonte à 2020, sous le régime d’Alpha Condé. À l’époque, Youssouf Bhoundou Sylla, alors journaliste spécialisé dans l’investigation, avait révélé un scandale de corruption portant sur plusieurs milliards de francs guinéens et impliquant Zenab Nabaya Dramé, qui occupait alors le poste de ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Pour justifier cette mesure, le parquet spécial invoque les nécessités de l’enquête, mais aussi le risque que l’intéressé se soustraie à la justice avant l’aboutissement de la procédure.