Mamadi Doumbouya : “Le train de l’avenir est en marche. Rien ne l’arrêtera”

Mamadi Doumbouya a embarqué, ce lundi 12 octobre 2026, à bord du train de voyageurs du TransGuinéen (CTG), aux côtés des membres du Comité stratégique de Simandou et de hauts cadres de l’Administration. Entre prouesse ferroviaire et ambition de souveraineté économique, cette traversée symbolique illustre la volonté affichée des autorités guinéennes de faire du mégaprojet Simandou un moteur de transformation nationale. Pour le chef de l’État, le train de l’avenir est désormais en marche. Voici son message en intégralité.

En ce 12 octobre, la République de Guinée a écrit l’une des plus belles pages de son histoire.

C’est avec une émotion profonde et une immense fierté que j’ai pris place, ce jour, à bord du train de voyageurs du TransGuinéen (CTG), aux côtés des membres du Comité Stratégique de Simandou et de hauts cadres de l’Administration.

À hauteur de Kindia, nous avons traversé un tunnel ferroviaire à double voie de près de 12 kilomètres, conçu, construit et mis en service sur notre sol en moins de trois ans.

En franchissant cet ouvrage, j’ai pensé à toutes les générations de Guinéens qui ont rêvé de ce jour sans pouvoir le vivre. J’ai pensé aux ingénieurs, aux techniciens et aux ouvriers qui, jour et nuit, ont bâti de leurs mains cette réalité. Ce tunnel est le leur. Il est le nôtre.

Cet ouvrage d’exception s’inscrit dans un corridor ferroviaire à double voie de dernière génération, long de plus de 650 kilomètres, soit plus de 1 300 kilomètres de rails. Il témoigne de ce que la Guinée est capable d’accomplir lorsqu’elle se donne une vision claire et s’impose la rigueur nécessaire pour la réaliser.

Pendant des décennies, nos richesses sont restées enfouies sous nos pieds, objet de promesses sans lendemain. Ce temps est révolu. Aujourd’hui, c’est la Guinée qui fixe le cap, la Guinée qui définit les règles, la Guinée qui décide de l’avenir de ses ressources.

Notre fer servira d’abord les Guinéens : par le travail, par les opportunités d’affaires offertes à nos entreprises, par la formation et le transfert de compétences et de technologies, et par la transformation locale de nos richesses.

Simandou n’est pas seulement un projet minier. C’est l’affirmation de notre souveraineté économique et un levier de transformation nationale. Ce corridor fera de notre pays, dans les années à venir, un pôle logistique majeur de la sous-région et, demain, du continent africain.

Je demande à chaque Guinéenne et à chaque Guinéen de continuer à croire en notre pays, en son potentiel économique et stratégique immense.

L’ordre et la discipline demeureront les piliers de la mise en œuvre du Programme Simandou 2040, au service exclusif du bien-être de nos populations.

Car aucune infrastructure ne vaut sans les femmes et les hommes qui la font vivre.

À travers l’initiative Simandou Academy, je réaffirme mon engagement résolu en faveur du capital humain. Nos jeunes et nos femmes doivent continuer à occuper une place centrale dans ce programme : ils en sont les acteurs, les bâtisseurs et les premiers bénéficiaires.

Le train de l’avenir est en marche. Rien ne l’arrêtera. Ensemble, faisons de Simandou 2040 la fierté de toute une nation souveraine.

Vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesses et d’innovations !