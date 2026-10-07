Guinée : Mamadi Doumbouya fixe le nouveau cadre d’action du gouvernement

Un décret lu à la télévision nationale, ce mardi 6 octonre 2026, fixe désormais les attributions des ministères et des secrétariats généraux qui composent la structure du gouvernement. Le texte définit les responsabilités communes à l’ensemble des départements ministériels, tout en précisant les missions propres à chaque ministère. Il encadre notamment la conception et la mise en œuvre de l’action gouvernementale, l’élaboration des textes, le suivi des programmes publics, ainsi que la coordination avec les différents partenaires nationaux et internationaux.

Attributions communes à tous les ministères

Les ministères sont chargés de la conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans leurs domaines respectifs, ainsi que de son suivi.

À ce titre, ils sont notamment chargés de :

Élaborer les textes législatifs et réglementaires dans leurs domaines et veiller à leur application.

Élaborer, mettre en œuvre et évaluer les stratégies, plans, programmes et projets de développement.

Assurer la tutelle des organismes publics, établissements publics administratifs et sociétés publiques qui leur sont confiés.

Prendre en compte les dimensions environnementale, sociale, éthique, de genre et d’équité dans la réalisation de leurs programmes.

Participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales relevant de leur secteur.

Participer à la négociation des accords, conventions et traités, et veiller à leur exécution.

Organiser des rencontres sectorielles et y prendre part.

Procéder à l’élaboration de leur budget.