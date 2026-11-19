À 212 jours du coup d’envoi de la compétition, la Confédération africaine de football a officiellement présenté, ce jeudi 19 novembre 2026, le logo de la CAN 2027. Inspirée du bouclier traditionnel d’Afrique de l’Est, cette identité visuelle met en avant le patrimoine culturel du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda, les trois pays hôtes de cette 36ème édition.

La CAN 2027 franchit une nouvelle étape dans ses préparatifs. La Confédération africaine de football (CAF), en collaboration avec le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, a dévoilé ce jeudi le logo officiel de la 36e édition de la Coupe d’Afrique des nations, baptisée « TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027 ».

Présentée simultanément dans les trois pays organisateurs, cette nouvelle identité visuelle s’inspire du bouclier traditionnel d’Afrique de l’Est. Un symbole chargé d’histoire, qui représente notamment la protection, la fierté, l’identité et l’appartenance. Il figure également sur les armoiries nationales des trois pays hôtes, illustrant ainsi les liens historiques et culturels qui les unissent.

Au cœur de cet emblème, la silhouette du trophée de la CAN occupe une place centrale, surmontée des contours du continent africain. Le design associe également des motifs géométriques colorés et des références aux perles, à l’artisanat et aux techniques de tissage traditionnelles de la région.

Les couleurs nationales des trois pays organisateurs sont également mises à contribution : le rouge et le noir au sommet du bouclier, le vert et le jaune autour du trophée, ainsi que le bleu à sa base.

Trois pays, une identité commune

Au-delà de son emblème principal, l’identité visuelle de cette édition se décline en une collection de douze motifs de boucliers, conçus pour mettre en valeur les particularités culturelles de chaque pays organisateur.

Le Kenya est notamment représenté par des bandes horizontales, tandis que la Tanzanie s’illustre à travers des lignes diagonales inspirées de son drapeau national. L’Ouganda, de son côté, fait référence à la grue couronnée, son emblème national.

Cette diversité culturelle traduit la volonté de la CAF et des pays hôtes de faire de cette compétition une vitrine du patrimoine est-africain.

Le choix du nom « PAMOJA », qui signifie « Ensemble » en swahili, s’inscrit dans cette même dynamique. Il symbolise la coopération entre les trois nations et leur ambition commune de réussir l’organisation de cette édition historique.

À travers ce logo, les organisateurs affichent déjà les couleurs d’une compétition placée sous le signe de l’unité, de la diversité culturelle et du rayonnement du football africain.

Prévue du 19 juin au 18 juillet 2027, la CAN 2027 sera une édition particulière puisqu’elle réunira, pour la première fois, trois pays organisateurs : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.