L’octroi de nouveaux permis miniers se poursuit en Guinée, malgré le vaste processus de retrait des titres jugés non conformes engagé par les autorités. Dernière illustration en date : PDI Gold Limited, anciennement connue sous les noms de Sycamore puis Predictive Discovery Limited, a obtenu, le mardi 17 novembre 2026, les permis d’exploitation de ses projets aurifères de Bankan et de Mansounia, dans la région de Kankan.

Cette décision vient conforter les récentes déclarations du ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, qui avait tenu à clarifier la position du gouvernement sur la question de l’octroi des titres miniers.

« Il n’y a pas de gel de l’octroi des permis, mais avant de donner un permis à quelqu’un, il faut qu’il y ait toutes les garanties », avait-il déclaré lors de la conférence de presse de clôture du premier Simandou Mining Summit, après trois jours de travaux à Conakry.

Déjà présente dans le secteur aurifère guinéen avec son permis d’exploitation de Kiniéro, la compagnie franchit ainsi une nouvelle étape dans le développement de ses activités. Ses deux nouveaux titres ouvrent notamment la voie à la construction de la mine de Bankan et à la mise en exploitation du gisement de Mansounia.

Dans un communiqué, PDI Gold s’est félicitée de cette décision, qu’elle considère comme une avancée majeure pour ses opérations en Guinée.

« PDI Gold accueille cette décision avec une grande ambition. Elle marque une étape décisive pour le développement de nos activités en Guinée. Elle ouvre la voie au démarrage de la construction de la mine de Bankan, dès que possible, et au lancement prochain de l’exploitation du gisement de Mansounia, contribuant à renforcer la production de la mine d’or de Kiniéro. Ces projets représentent une opportunité majeure de création d’emplois, de développement des compétences locales et de retombées économiques durables pour les communautés de la région et le pays », a indiqué la société.

Elle a également réaffirmé son engagement à « développer nos projets de manière responsable, au service d’une création de valeur durable pour les Guinéens ».

L’octroi de ces permis intervient dans un contexte marqué par un resserrement du contrôle des activités minières. Quelques mois après le retrait de plusieurs centaines de titres miniers, les autorités ont également durci leur dispositif contre l’exploitation clandestine de l’or.

À Siguiri, principale zone aurifère du pays, le gouvernement a notamment interdit l’orpaillage anarchique et illégal, le 2 novembre 2026. C’est dans ce climat de renforcement des mesures de contrôle que PDI Gold obtient ses permis, quinze jours après l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’orpaillage illégal à Siguiri.

En parallèle, la Guinée accélère la transformation locale de l’or. Le 1er novembre dernier, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a procédé à l’inauguration de la Nimba Gold Refinery, première raffinerie d’or du pays, implantée à Gbessia, à Conakry.

L’infrastructure doit permettre à la Guinée de traiter une partie de sa production aurifère sur place, plutôt que de continuer à exporter le métal précieux à l’état brut. À cette occasion, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a évoqué une autre mesure : l’État pourrait acheter, en francs guinéens, jusqu’à 30 % de l’or produit par les sociétés minières industrielles et semi-industrielles, en vue de son raffinage sur le territoire national.

Cette orientation s’inscrit dans la volonté des autorités de mieux maîtriser la chaîne de valeur aurifère, de renforcer la traçabilité de la production et de conserver une part plus importante des retombées économiques dans le pays.

Les chiffres du ministère des Mines et de la Géologie donnent une idée du poids de cette activité. En 2025, les exportations guinéennes d’or ont atteint 2 339 921 onces, soit environ 72,7 tonnes.

La filière artisanale a largement dominé ces exportations, avec près de 50 tonnes d’or expédiées à l’étranger, contre seulement 22 tonnes pour le secteur industriel.

Avec l’octroi de nouveaux permis, la mise en place d’une raffinerie nationale et le durcissement des mesures contre l’exploitation illégale, le secteur aurifère guinéen entre ainsi dans une nouvelle phase, où l’enjeu ne se limite plus à extraire l’or, mais aussi à mieux encadrer sa production et à en capter davantage de valeur sur le territoire national.