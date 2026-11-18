Le marché de réhabilitation des aérodromes régionaux de Labé, Kankan, Faranah et N’Zérékoré est désormais dans le viseur de la justice. Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire sur les conditions d’attribution et d’exécution de ce marché, à la suite d’une dénonciation de l’Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance (ANLC-PBG).

Dans ce contexte, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a apporté sa version des faits. Invité de l’émission Guinée Today, sur Télé 24, il est revenu sur les décisions prises depuis son arrivée à la tête du département, notamment la suspension des travaux sur deux des quatre sites concernés. Il a également évoqué les difficultés de financement et les délais annoncés pour l’achèvement des chantiers.

L’affaire remonte notamment à une réquisition du procureur spécial, adressée le 14 octobre 2026 au directeur central de l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF). Dans ce document, le parquet fait état de faits susceptibles de constituer plusieurs infractions prévues par la législation guinéenne en matière de lutte contre la corruption.

Selon les éléments mentionnés dans la réquisition, le ministère des Transports aurait obtenu une dérogation pour recourir à une procédure d’entente directe dans le choix de l’entreprise chargée de réhabiliter les quatre aérodromes. Le parquet relève également des retards importants dans l’exécution des travaux. Autant de points qui devront être examinés par les enquêteurs.

Interrogé sur la conduite du projet, Ousmane Gaoual Diallo a expliqué que les travaux accusaient déjà un faible taux d’exécution lorsqu’il a pris les commandes du ministère. Face aux ressources financières disponibles, il dit avoir fait le choix de concentrer les efforts sur Labé et Kankan, où les chantiers étaient les plus avancés, plutôt que de disperser les moyens sur les quatre sites.

« N’Zérékoré et Faranah ont été arrêtés sur ma décision […] pour poursuivre, avec l’enveloppe financière disponible, les deux aérodromes qui avaient des niveaux d’évolution très élevés », a-t-il expliqué.

Ce recentrage aurait, selon les chiffres communiqués par le ministre, permis de faire avancer les travaux sur les deux sites retenus. À Labé, le taux d’exécution serait d’environ 90 %. À Kankan, il se situerait entre 82 et 84 %. Ousmane Gaoual Diallo annonce la mise à disposition de l’aérodrome de Labé à la fin du mois de décembre, tandis que celui de Kankan devrait suivre entre fin janvier et début février.

Le ministre assume pleinement cette manière de procéder. Pour lui, mieux vaut achever les infrastructures déjà bien avancées avant de relancer les autres chantiers. « Moi, je préfère me concentrer sur un ou deux aéroports, les terminer et puis redémarrer d’autres », a-t-il affirmé.

La question du financement a également été abordée au cours de l’émission. Ousmane Gaoual Diallo n’a pas caché son inquiétude face au rythme des décaissements, qu’il considère comme l’un des principaux obstacles à l’avancement du projet.

« Le niveau de décaissement est très faible, très, très faible », a-t-il déploré.

Selon ses explications, sur l’avance de démarrage correspondant à 20 % du montant du marché, seulement 60 % auraient été effectivement décaissés. Une insuffisance de financement qui, d’après lui, ne permet pas de faire progresser les travaux au rythme souhaité.

C’est notamment pour cette raison qu’il dit avoir privilégié les aérodromes de Labé et de Kankan, en mettant provisoirement de côté ceux de Faranah et de N’Zérékoré. Reste que ces explications interviennent alors que la justice cherche à établir les conditions dans lesquelles le marché a été attribué et exécuté.

Le ministre a par ailleurs évoqué d’autres projets aéroportuaires envisagés à travers le pays. Son département prévoit notamment la remise à niveau des aéroports de Beyla et de Mandiana, le développement des infrastructures de N’Zérékoré, Kindia et Faranah, ainsi que la réhabilitation des aérodromes de Gaoual et de Koundara.

Pour Ousmane Gaoual Diallo, ces projets devront avancer en fonction des moyens mobilisables. Il préfère procéder par étapes plutôt que d’engager plusieurs chantiers simultanément sans disposer des ressources nécessaires pour les mener à terme.

La réhabilitation des aérodromes pose aussi la question de leur exploitation. Une fois les infrastructures disponibles, quelles compagnies assureront les liaisons entre Conakry et les villes de l’intérieur ?

Sur ce point, le ministre mise d’abord sur les opérateurs privés, en attendant la concrétisation du projet de création d’une compagnie aérienne nationale.

Il a rappelé l’annonce du président de la République concernant la mise en place d’une compagnie aérienne guinéenne dans les deux prochaines années. Selon lui, les premières démarches sont déjà engagées avec la ministre de l’Économie et des Finances.

« Nous sommes en train de mettre en place une commission qui va opérationnaliser cette instruction publique du chef de l’État », a-t-il indiqué.

L’objectif est de permettre à la Guinée de disposer à nouveau de son propre pavillon aérien. En attendant, les aérodromes réhabilités pourraient accueillir des vols assurés par des compagnies privées et faciliter les déplacements des populations.

Le ministre a notamment évoqué la possibilité d’organiser des vols de pèlerins au départ de Kankan. Une option qui permettrait aux fidèles de cette région d’éviter un passage systématique par Conakry avant de rejoindre les lieux saints.

Entre les interrogations de la justice sur l’attribution du marché, les difficultés de financement et les choix opérés dans la conduite des travaux, le dossier de réhabilitation des aérodromes régionaux est loin d’être bouclé. Ousmane Gaoual Diallo défend ses arbitrages et met en avant les contraintes auxquelles son département fait face. Il appartient désormais à l’enquête ouverte par la CRIEF de faire la lumière sur les conditions d’attribution et d’exécution de ce marché.