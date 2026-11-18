Heirs Holdings, le groupe d’investissement panafricain fondé par l’investisseur et philanthrope africain Tony O. Elumelu, CFR, jouera un rôle de premier plan lors du premier Sommet sur l’intégration et l’investissement en Afrique de l’Ouest (West Africa Integration and Investment Summit – WAIIS 2026), qui se tiendra du 16 au 18 novembre en Sierra Leone.

En tant que Partenaire principal du Sommet, le Groupe mettra à contribution ses hauts dirigeants, son expertise en matière d’investissement ainsi que sa vaste expérience opérationnelle dans des secteurs clés de l’économie africaine, afin de faire progresser le programme d’intégration régionale et d’investissement en Afrique de l’Ouest.

M. Elumelu, Président du Conseil d’administration de Heirs Holdings et membre du Conseil consultatif du secteur privé du Sommet, pilote la mobilisation du secteur privé autour de cet événement, organisé sous le haut patronage de Son Excellence Julius Maada Bio, Président de la Sierra Leone.

Il sera accompagné de hauts responsables des différentes sociétés du portefeuille du Groupe, notamment Obong Idiong, Directeur général de Heirs Technologies, qui interviendra lors de la session consacrée aux opportunités d’investissement. Il abordera notamment la question de la connexion des marchés ouest-africains à travers les systèmes de paiement, les données et les réseaux numériques.

Peter Ikenga, Directeur général de Transcorp Power, coprésidera quant à lui la session consacrée à l’énergie, aux côtés de Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie de Côte d’Ivoire.

Le Sommet réunira des chefs d’État africains, des décideurs politiques, des investisseurs institutionnels, des institutions de financement du développement ainsi que des chefs d’entreprise, dans le but d’accélérer l’intégration économique et de libérer le potentiel des opportunités d’investissement en Afrique de l’Ouest.

Fervent défenseur de l’Africapitalisme, M. Elumelu, expert en redressement d’entreprises, promeut le principe selon lequel le développement de l’Afrique doit être porté par les entrepreneurs et les entreprises africains, grâce à des investissements privés à long terme générateurs de richesses économiques et sociales.

Son engagement à la tête de cette initiative au WAIIS traduit sa conviction selon laquelle l’intégration régionale doit aller au-delà des engagements politiques pour se concrétiser à travers des partenariats commerciaux opérationnels, des investissements transfrontaliers et le développement d’entreprises africaines compétitives.

Le rôle majeur de Heirs Holdings au WAIIS repose également sur son envergure, l’étendue de son empreinte en matière d’investissement et son expérience avérée dans la création et le développement d’entreprises dans des secteurs essentiels à la transformation économique de l’Afrique.

Au 31 mars 2026, la valeur des sociétés composant son portefeuille s’élevait à environ 15,08 milliards de dollars américains.

Avec des investissements et des activités opérationnelles dans 24 pays, ainsi qu’un effectif de plus de 40 000 collaborateurs au sein du Groupe et de ses sociétés en portefeuille, Heirs Holdings constitue une importante plateforme panafricaine d’investissement du secteur privé.

Pour Heirs Holdings, l’intégration de l’Afrique de l’Ouest représente une opportunité majeure de renforcer le potentiel économique de la région et son attractivité auprès des investisseurs.

Une région davantage interconnectée permet de créer des marchés plus vastes, de renforcer les échanges commerciaux intrarégionaux, de faciliter la circulation des capitaux, d’attirer les investissements, de créer des emplois et de permettre aux entreprises africaines de changer d’échelle et de rivaliser plus efficacement sur le marché mondial.

Alors que les gouvernements, les investisseurs et les chefs d’entreprise se réunissent en Sierra Leone, Heirs Holdings réaffirme son engagement à collaborer avec les partenaires des secteurs public et privé afin de transformer l’intégration régionale en une réalité économique et commerciale concrète, créatrice de valeur économique et sociale durable à travers le continent.

À propos de Heirs Holdings

Heirs Holdings est une société d’investissement panafricaine de premier plan. Son portefeuille d’investissements couvre les secteurs de l’énergie, de l’électricité, de la banque, de l’assurance et des services financiers, des technologies, de l’immobilier, de l’hôtellerie et de la santé. Le Groupe exerce ses activités dans vingt-quatre pays à travers le monde.

Heirs Holdings s’inspire du concept d’Africapitalisme, qui repose sur la conviction que le secteur privé constitue le principal moteur de la création de richesses économiques et sociales en Afrique.

Guidé par cette philosophie, Heirs Holdings privilégie les investissements à long terme en mettant à la disposition des sociétés de son portefeuille des capitaux stratégiques, une expertise sectorielle, une expérience reconnue en matière de redressement et de transformation d’entreprises, ainsi qu’une excellence opérationnelle.