Alors que les autorités guinéennes ont lancé une vaste opération pour faire respecter l’interdiction de l’orpaillage clandestin, plusieurs ressortissants étrangers ont été contraints de quitter le territoire. Plus d’un millier d’orpailleurs étrangers, jugés et condamnés, ont notamment bénéficié d’une grâce présidentielle avant d’être renvoyés dans leurs pays d’origine.

Dans ce contexte, la Côte d’Ivoire, à travers son ambassade à Conakry, appelle ses ressortissants vivant en Guinée à respecter les mesures prises par les autorités guinéennes.

« Dans le cadre de la lutte menée par les autorités guinéennes contre l’orpaillage clandestin, l’ambassade de Côte d’Ivoire en Guinée invite l’ensemble des ivoiriens sur toute l’étendue du territoire guinéen, à se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur en République de Guinée et à s’abstenir de toute activité liée à l’orpaillage illégal”, a indiqué l’ambassade dans un communiqué.

L’interdiction de cette activité a entraîné le départ de plus de 160 000 personnes, parmi lesquelles de nombreux ressortissants ivoiriens, qui ont notamment pris la direction du Mali.

À travers cette prise de position, Abidjan affiche son soutien au respect des mesures décidées par Conakry. Une position qui contraste avec celle des autorités de l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Celles-ci ont, de leur côté, dénoncé « une décision non concertée » du gouvernement guinéen.