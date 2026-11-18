La Guinée serait-elle devenue une destination professionnelle de plus en plus attractive pour les cadres qualifiés ? C’est en tout cas le constat défendu par le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo. Invité de l’émission Guinée Today sur Télé 24, ce mercredi 18 novembre 2026, l’ancien porte-parole du gouvernement a mis en avant l’évolution des conditions de rémunération et le dynamisme économique du pays pour expliquer cet intérêt grandissant.

Selon lui, la Guinée attire aujourd’hui des profils qui, il y a encore quelques années, ne l’auraient pas forcément envisagée comme une destination professionnelle. Il cite notamment des experts, des médecins et des titulaires de doctorats d’État, qui viendraient désormais y chercher des opportunités d’emploi.

« On n’imaginait pas facilement que la Guinée puisse regorger de compétences, mais aussi attirer des compétences. Aujourd’hui, on voit des experts, des médecins, des docteurs d’État venir chercher du travail dans notre pays, parce que les salaires sont devenus très intéressants, y compris dans l’administration publique », a-t-il déclaré.

Pour expliquer cette évolution, le ministre met particulièrement l’accent sur les rémunérations dans l’administration publique. Des postes ministériels aux fonctions de directeur, en passant par les grands corps de l’État, il estime que les revenus proposés en Guinée sont désormais comparables, voire supérieurs, à ceux pratiqués dans plusieurs pays de la sous-région.

Mais l’attractivité du pays ne se résumerait pas aux salaires. Ousmane Gaoual Diallo évoque également une économie portée par une consommation intérieure soutenue et l’émergence progressive d’une classe moyenne. À ses yeux, cette dernière constitue un moteur essentiel pour stimuler les échanges, soutenir les activités économiques et accompagner le développement.

« Dans une économie, c’est très important d’avoir une classe moyenne sur laquelle s’appuyer pour consommer, pour développer et pour structurer notre progrès », a-t-il expliqué, insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts engagés.

Le ministre a également fait le lien entre cette attractivité et la situation politique ouverte le 5 septembre 2021, avec la prise du pouvoir par le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD). Il observe notamment un regain d’intérêt des Guinéens pour leur pays, avec une volonté plus affirmée, selon lui, de revenir au bercail et de prendre part à sa transformation.

« Tout le monde veut rentrer en Guinée, chacun veut apporter sa contribution dans l’édification de cette société », a-t-il affirmé.

Pour Ousmane Gaoual Diallo, cet engouement s’explique par les perspectives offertes par les autorités, mais aussi par la disparition de certains blocages qui auraient longtemps freiné les initiatives et les ambitions des Guinéens.

Un discours qui traduit la volonté du gouvernement de présenter la Guinée comme un pays où les opportunités professionnelles et économiques se développent.

Les affirmations du ministre sur le niveau des salaires, l’évolution de la classe moyenne et l’attractivité du marché de l’emploi restent toutefois à mettre en perspective avec des données économiques permettant d’en mesurer concrètement l’ampleur.