Le Syli national poursuit sa remontée dans la hiérarchie du football mondial. Après ses deux victoires face à l’Érythrée lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2027, la Guinée gagne deux places au classement FIFA de novembre et réintègre le cercle des 80 meilleures sélections au monde.

Dans son classement publié ce mercredi 18 novembre 2026, la FIFA positionne la sélection guinéenne au 80e rang mondial.

Elle était encore 82e lors de la précédente mise à jour, en octobre. Un bond de deux places qui lui permet également de se hisser à la 15e position sur le continent africain. Cette progression est la conséquence directe de la bonne performance des hommes de Paulo Duarte lors de la dernière fenêtre internationale. En faisant le plein de points face à l’Érythrée, le Syli national a joint l’utile à l’agréable : conforter sa position dans les éliminatoires de la CAN 2027 et gagner du terrain au classement mondial.

La Guinée retrouve ainsi le Top 80, une place qu’elle devra désormais défendre. Le prochain rendez-vous est attendu en mars 2027, avec l’ambition de poursuivre sur cette lancée.