Tramway ou BRT à Conakry : « Nous attendons les arbitrages financiers », annonce Ousmane Gaoual Diallo

Le gouvernement guinéen envisage une profonde transformation du transport urbain dans la capitale. Lors d’une conférence de presse animée ce lundi 27 juillet, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a révélé que deux projets structurants sont actuellement à l’étude : la mise en place d’un tramway ou d’un Bus Rapid Transit (BRT), un système de bus circulant sur des voies entièrement dédiées.

Selon le ministre, ces deux solutions sont destinées à remplacer progressivement le réseau ferroviaire actuel, jugé vieillissant et économiquement peu viable.

« Certains estiment qu’il faut aller vers le BRT, c’est-à-dire des bus circulant sur un couloir qui leur est exclusivement réservé. D’autres privilégient le tramway », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Le projet de tramway prévoit notamment l’aménagement d’une ligne centrale qui longerait l’autoroute avant d’être progressivement étendue vers d’autres quartiers de Conakry. Ousmane Gaoual Diallo a indiqué que les espaces libérés au niveau des anciens marchés sont appelés à accueillir la future gare centrale du réseau.

Malgré ces orientations, aucun choix définitif n’a encore été arrêté. Le gouvernement attend les arbitrages du ministère de l’Économie et des Finances concernant les offres de financement disponibles.

« Les investissements nécessaires pour un tramway ou un BRT sont relativement proches. Pour ma part, j’ai une préférence pour le tramway, mais nous attendons les arbitrages financiers qui détermineront l’option retenue », a confié le ministre.

Selon lui, les études techniques sont déjà avancées et les différentes options ont été intégrées dans le schéma d’aménagement de la capitale. Reste désormais à sécuriser les financements avant le lancement effectif de ce chantier, présenté comme l’un des plus importants projets de mobilité urbaine envisagés ces dernières années en Guinée.

Si l’une de ces solutions voit le jour, elle pourrait modifier durablement les habitudes de déplacement des habitants de Conakry et contribuer à réduire les embouteillages qui paralysent quotidiennement la capitale.