L’épidémie de maladie à virus Ebola se poursuit en République démocratique du Congo (RDC), où elle a fait plus de 11 000 cas confirmés et 5 400 décès, mais d’autres pays africains, notamment le Nigeria et le Kenya, sont également touchés par des contaminations. Une situation qui amène la Guinée, le Libéria et la Sierra Léone, membres de l’Union du fleuve Mano, à renforcer de concert leur surveillance sanitaire afin de limiter les risques de propagation du virus.

Au Nigeria, après la confirmation d’un cas importé le 20 octobre dernier, les autorités sanitaires avaient recensé 62 personnes contacts au 3 novembre 2026 et renforcé leur suivi. Au Kenya, on a signalé neuf cas confirmés, dont deux mortels.

Dans ce contexte, plusieurs pays prennent des mesures pour mieux anticiper les risques. Le Ghana a récemment annoncé un renforcement des contrôles sanitaires dans les aéroports ainsi que de la surveillance des voyageurs en provenance des pays considérés à haut risque. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone s’inscrivent dans la même dynamique.

Les représentants de ces trois pays se sont retrouvés du 11 au 13 novembre 2026 à Guéckédou, dans le sud de la Guinée, pour harmoniser leurs mécanismes de surveillance épidémiologique et de riposte aux urgences sanitaires au sein de l’Union du fleuve Mano.

Organisée par le ministère guinéen de la Santé, à travers l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), cette rencontre a rassemblé des représentants de différents secteurs intervenant dans l’approche « One Health » (Une seule santé) des trois pays.

Durant les trois jours de travaux, les participants ont passé en revue le plan d’action de 2024 et examiné les risques sanitaires auxquels leurs pays sont confrontés, en particulier dans les zones frontalières. Les discussions ont notamment porté sur l’harmonisation des systèmes d’alerte et l’amélioration du partage d’informations entre les services sanitaires.

À l’issue de la rencontre, les trois délégations ont validé une nouvelle feuille de route opérationnelle commune. Celle-ci prévoit notamment « le renforcement de la notification des alertes, l’amélioration de la circulation des informations sanitaires et une meilleure coordination des interventions entre les trois États.»

Concrètement, il s’agit de permettre aux autorités sanitaires de repérer plus rapidement les menaces épidémiques, de faire circuler les alertes d’un pays à l’autre et de coordonner les interventions en cas d’urgence. Une démarche qui devra également tenir compte des réalités propres à chaque État.

Prenant la parole au cours de la rencontre, le conseiller chargé des politiques sanitaires au ministère guinéen de la Santé, Dr Souleymane Diakité, a rappelé l’importance de la solidarité entre les pays face aux épidémies. « Les maladies ne connaissent pas de frontières, notre solidarité ne doit pas en connaître non plus », a-t-il déclaré.

Il a également évoqué les leçons tirées des précédentes crises sanitaires, notamment Ebola et la Covid-19, qui ont mis en évidence la nécessité d’une coopération entre les États pour prévenir les menaces et éviter leur propagation.

Pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, cet impératif prend un relief particulier. Entre 2013 et 2016, les trois pays ont été durement touchés par l’épidémie d’Ebola, qui a profondément marqué leurs systèmes de santé. En Guinée, le bilan avait été particulièrement lourd : 3 811 cas et 2 543 décès, soit un taux de létalité de 67 %. La crise avait notamment révélé les difficultés du système sanitaire guinéen à faire face à une maladie aussi contagieuse.

Le pays a d’ailleurs connu une nouvelle flambée quelques années plus tard. Le 14 février 2021, les autorités sanitaires avaient annoncé une résurgence du virus après l’identification d’un groupe de sept cas suspects dans la sous-préfecture de Gouécké et dans la ville de Nzérékoré, dans la préfecture du même nom.

Entre le 14 février et le 19 juin 2021, 23 cas avaient été recensés dans quatre sous-préfectures de la préfecture de Nzérékoré. Parmi eux, 16 avaient été confirmés et sept considérés comme probables. Le bilan faisait état de 11 survivants et de 12 décès.

Le 19 juin 2021, le ministère de la Santé avait officiellement déclaré la fin de cette flambée épidémique.

Ces épisodes successifs rappellent combien il est important pour la Guinée de maintenir un système de surveillance opérationnel et de consolider sa collaboration avec les pays voisins. Dans une région où les déplacements transfrontaliers sont nombreux, la détection rapide d’un cas suspect et la circulation de l’information peuvent faire toute la différence pour éviter une nouvelle propagation du virus.

La prochaine étape sera donc de traduire les engagements pris à Guéckédou en actions concrètes. Pour les trois États, le défi consiste désormais à faire vivre cette feuille de route sur le terrain, afin de rendre la surveillance sanitaire plus réactive et de mieux coordonner les réponses face à toute nouvelle menace épidémique.