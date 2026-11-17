La Guinée n’a laissé aucune chance au Botswana. Après sa courte victoire (1-0) à l’aller, à Gaborone, le Syli Espoir a frappé très fort ce mardi 27 novembre 2026, au stade du 28-Septembre. Pour cette manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23 2027, prévue en Égypte, les Guinéens ont livré une prestation aboutie, ponctuée par une écrasante victoire (7-0).

Dès les premières minutes, les locaux prennent les choses en main. À la 4e minute, Abdoul Karim Camara se signale déjà, mais son occasion ne débouche pas sur l’ouverture du score.

Le match prend une autre tournure à la 16e minute. Le gardien botswanais, Ostile Mayibongwe, est exclu après une sortie mal maîtrisée sur Mohamed Touré. Un coup dur pour les visiteurs, désormais contraints de poursuivre la rencontre à dix. Teemane Onkgopotse entre alors en jeu pour garder les buts.

Avec cet avantage numérique, la Guinée prend progressivement le contrôle des débats. Il faut attendre la 23e minute pour voir cette domination se traduire au tableau d’affichage. Abdoulaye Kolev Camara, attaquant de Vejle BK au Danemark, trouve la faille d’une frappe bien ajustée du plat du pied et donne l’avantage aux siens (1-0).

Malgré quelques tentatives, notamment du côté guinéen, le score n’évolue plus avant la pause. Mais le plus dur reste à venir pour le Botswana.

Au retour des vestiaires, le Syli Espoir revient avec de meilleures intentions et accélère franchement. Les visiteurs, déjà fragilisés par l’expulsion de leur gardien, peinent à suivre le rythme.

À la 49e minute, Abdoul Karim Camara, joueur du Hafia FC, double la mise. Dans la foulée, Aboubacar Bah enfonce le clou à la 51e minute en inscrivant le troisième but guinéen. Le Botswana commence alors à sombrer.

Cinq minutes plus tard, Mohamed Bangoura, lui aussi pensionnaire du Hafia FC, s’invite à son tour dans le festival offensif. À la 56e minute, il porte le score à 4-0. La défense botswanaise est dépassée et ne trouve plus de solution face aux offensives guinéennes.

La fin de match réserve encore deux nouveaux buts au public du stade du 28-Septembre.

À la 87e minute, Aboubacar Bah s’offre un doublé. Bien servi à l’issue d’une action initiée par Mohamed Touré, le capitaine guinéen inscrit le sixième but de la rencontre. Deux minutes plus tard, Mohamed Bangoura fait lui aussi parler son efficacité en signant un doublé. Le score est désormais de 7-0.

Une véritable démonstration qui vient confirmer la supériorité guinéenne sur l’ensemble des deux rencontres. Vainqueur 1-0 à l’aller, le Syli Espoir termine cette double confrontation avec huit buts marqués et aucun encaissé.

Grâce à ce large succès, la Guinée valide son ticket pour le troisième et dernier tour des éliminatoires.

En mars 2027, elle retrouvera le Congo-Brazzaville, qui a éliminé l’Angola. Un dernier obstacle attend désormais les Espoirs guinéens avant une éventuelle qualification pour la phase finale de la CAN U23 en Égypte.